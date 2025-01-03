La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la designación de Cuitláhuac García como el nuevo director de Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenegas).

Desde la conferencia mañanera del 3 de enero, la presidenta resaltó que el exgobernador de Veracruz será el director de Cenegas a partir del lunes 6 de enero.

Asimismo, resaltó que Cuitláhuac García es de profesión ingeniero mecánico electricista; sin embargo, dejó sus estudios de maestría para formar parte de la Cuarta Transformación en Veracruz.

Además, lo calificó como un hombre “honesto” y “consecuente” con muchos conocimientos técnicos sobre energía.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó hoy 3 de enero la designación de Cuitláhuac García como el nuevo director del Cenegas, cargo que ostentará a partir del 6 de enero.

De acuerdo con la presidenta, García es un hombre muy preparado y con conocimientos técnicos sobre energía, por lo que su designación en dicha dependencia será de mucha ayuda.

Claudia Sheinbaum resaltó que Cuitláhuac García será de gran ayuda para “coordinar los trabajos que tienen que ver con producción, consumo y distribución de gas natural”

Además, resaltó la educación y preparación técnica de García en temas de electricidad y energía como ingeniero mecánico eléctricista; preparación que obtuvo en la Universidad Veracruzana.

“Hoy anuncio que a partir del lunes, el ingeniero y profesor universitario, ex gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, se incorpora como director de Cenagas...Es un hombre honesto y consecuente, con muchos conocimiento técnicos sobre electricidad y energía. Él nos va a ayudar a coordinar los trabajos que tienen que ver con producción, consumo y distribución de gas natural en Cenagas” Claudia Sheinbaum

¿Qué es el Cenegas?

El Cenegas, creado en 2014, es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal de la Secretaría de Energía que gestiona el Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural (Sistrangas).

Asimismo, el Cenegas se encarga del transporte de gas natural, además de la administración, operación y mantenimiento de los ductos.

De acuerdo con la página del gobierno, su misión es “garantizar el abasto integral de gas natural a través de la gestión, el transporte y almacenamiento seguro, confiable, eficiente y amigable con el medio ambiente, siendo pieza clave en el desarrollo energético de México”.