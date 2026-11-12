El municipio de Cuautitlán, firmó un Convenio Marco de Coordinación con la Agencia de Transformación Digital (ATDT) para avanzar en la simplificación de trámites y la digitalización de trámites y servicios, como parte de la implementación de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos.

El acuerdo permitirá al gobierno municipal adoptar modelos nacionales de homologación y modernización administrativa, con el objetivo de reducir las cargas burocráticas para personas y empresas.

Cuautitlán avanzará en la homologación de trámites municipales

La firma del convenio busca modernizar los procesos del ayuntamiento, al tratarse de una autoridad de primer contacto con la ciudadanía y una de las instancias donde se realizan un mayor número de gestiones.

De acuerdo con los lineamientos del Modelo Nacional de Homologación de Trámites y Servicios, los municipios del país integrarán un Catálogo Único de Trámites, que establecerá requisitos y tiempos de resolución estandarizados para los 100 trámites más frecuentes.

Este catálogo contempla gestiones relacionadas con registro civil, apertura de establecimientos mercantiles, catastro y registro público de la propiedad.

También incluye trámites para la instalación, reconstrucción y cambios en tomas de agua potable, agua tratada y descargas domiciliarias, así como licencias, permisos y avisos para cambios de uso de suelo, alineamientos, inicio de actividades comerciales y protección civil.

Cuautitlán firma convenio con la ATDT (cortesía)

Digitalización de trámites y servicios busca reducir cargas burocráticas

Además de la homologación de trámites, la ATDT promueve el uso compartido de soluciones tecnológicas desarrolladas por instituciones públicas y el fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos.

Para ello, cuenta con el Portafolio Nacional de Soluciones Tecnológicas y el Repositorio Nacional de Tecnología Pública, herramientas que permiten aprovechar desarrollos tecnológicos existentes en las instituciones públicas.

Estas acciones buscan facilitar la realización de gestiones para la población y las empresas, mediante procesos con requisitos y tiempos de respuesta homologados.

ATDT y municipio coordinarán la modernización administrativa

En el marco del convenio, la Agencia de Transformación Digital será responsable de definir, habilitar, acompañar, supervisar y evaluar la implementación de los modelos nacionales.

Por su parte, las autoridades municipales deberán implementar y armonizar los procesos para avanzar en la homologación de los servicios.

Con este acuerdo, el municipio de Cuautitlán se incorpora a las acciones de modernización administrativa impulsadas mediante la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, con el propósito de facilitar la relación entre los gobiernos municipales, las personas y las empresas.