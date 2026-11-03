El Centro de Contacto 079 de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) cuenta con la Línea 079 ofrece orientación gratuita para localizar módulos de vacunación contra influenza, COVID-19 y neumococo, como parte de la Campaña Nacional de Vacunación 2026-2027 para la temporada invernal.

Al contactarse a la Línea 079 permite consultar la ubicación y los horarios de los puntos donde se aplican las dosis en cualquier entidad del país.

De esta manera, se evitan traslados innecesarios para acudir con toda certeza y sin contratiempos para recibir la vacuna que requieren, las cuales son gratuitas y contribuyen a prevenir enfermedades y complicaciones, especialmente durante la temporada de frío.

Además, como segunda opción está disponible el portal dondemevacuno.salud.gob.mx, donde se pueden identificar los puntos de vacunación más cercanos.

Línea 079 de la ATDT informa sobre Campaña de Vacunación (cortesía)

¿Quiénes deben vacunarse contra influenza, COVID-19 y neumococo?

La Secretaría de Salud, informó que la vacunación contra influenza, COVID-19 y neumococo está dirigida prioritariamente a:

Niñas y niños menores de cinco años.

Personas de 60 años y más.

Personas con enfermedades que aumentan el riesgo de complicaciones.

Personal de salud.

Por su parte, las mujeres embarazadas también deben aplicarse las dosis, excepto contra el neumococo.

También, la Secretaría de Salud indicó que se aplica la vacuna contra el virus sincicial respiratorio (VSR) a personas embarazadas entre las semanas 32 y 36 de gestación, para contribuir a proteger a sus bebés durante los primeros meses de vida.

El Centro de Contacto 079 fortalece la comunicación entre el Gobierno de México y la ciudadanía al ofrecer un canal de atención permanente, directo y accesible.