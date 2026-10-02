La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) puso en operaciones la Fábrica de Inteligencia Artificial, conformada por un equipo de tecnólogos que desarrollan modelos de IA para mejorar los servicios públicos.

Durante 2026, un equipo de 20 especialistas en IA diseñó proyectos en tres ejes de acción: atención ciudadana, modelos de riesgo y automatización de procesos.

Fábrica de Inteligencia Artificial desarrolla soluciones para servicios públicos

En materia de atención ciudadana, se desarrollaron soluciones para la Ventanilla 24/7 y el chatbot del portal Visit Mexico, que facilita la búsqueda de experiencias de viaje. En el eje de modelos de riesgo, se trabajó en aplicaciones para aduanas y en la detección de facturas.

Mientras que en automatización de procesos, las soluciones están enfocadas en agilizar la asignación oportuna de patentes en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y en el nuevo semáforo aduanal.

ATDT desarrolla soluciones para mejorar servicios públicos mediante la IA (cortesía )

Fábrica de Software generó ahorros por más de 14 mil millones de pesos

El desarrollo de soluciones tecnológicas propias en la ATDT inició con la Fábrica de Software, integrada por 300 jóvenes egresados de universidades públicas.

Hasta julio de este año han desarrollado 279 productos digitales, lo que representa un ritmo de un proyecto cada tres días y generó un ahorro para el gobierno de 14 mil millones de pesos, al evitar contrataciones con empresas privadas para obtener las plataformas o modelos que requería en distintos sectores.

Además, los sistemas y plataformas públicas desarrolladas se encuentran disponibles para el uso de cualquier gobierno estatal o municipal mediante el Repositorio Nacional de Tecnología Pública.

Con estas acciones, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones continúa su trabajo para unificar capacidades tecnológicas y ponerlas al servicio de las personas.