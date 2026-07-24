El alcalde con licencia de Ciudad Juárez y aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación, Cruz Pérez Cuéllar, negó que su visa estadounidense haya sido cancelada y calificó los señalamientos como parte de una campaña de desinformación.

El morenista aseguró que es la quinta ocasión en la que circulan versiones sobre una supuesta cancelación de su documento migratorio y afirmó que estos rumores buscan distraer la atención.

Hasta cierto punto los entiendo, saben que tienen perdido el estado y no tienen forma de evitar la llegada de la transformación a Chihuahua. Cruz Pérez Cuéllar, alcalde con licencia de Ciudad Juárez y aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación

Aspirante de Morena acusa campaña de guerra sucia

El alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, recordó que en ocasiones anteriores también circularon versiones similares y aseguró que incluso en algunos casos se encontraba en Estados Unidos cuando comenzaron los rumores.

Añadió que, pese a las descalificaciones, continuará con su proyecto político rumbo al proceso interno de Morena en Chihuahua.

Nos van a descalificar y nos van a hacer mucha guerra sucia, pero tenemos que organizarnos y, con unidad, hacer que llegue la transformación a Chihuahua. Cruz Pérez Cuéllar, alcalde con licencia de Ciudad Juárez y aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación

Cruz Pérez Cuéllar asegura que mantiene vigentes sus documentos de ingreso a Estados Unidos

El alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, afirmó que no existe ningún señalamiento en su contra relacionado con su documentación migratoria y sostuvo que conserva vigentes sus permisos para ingresar a Estados Unidos.

Tengo mi visa, tengo mi Global Entry y mi Express. No hay ningún tipo de señalamientos, no hay nada. Cruz Pérez Cuéllar, alcalde con licencia de Ciudad Juárez y aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación

El aspirante reiteró que los señalamientos forman parte de una estrategia de sus adversarios políticos y aseguró que continuará con sus actividades en busca de la Coordinación Estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación en Chihuahua.