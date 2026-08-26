El presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa La Cruz Azul, Víctor Velázquez, anunció que la organización invertirá 6 mil 500 millones de pesos para impulsar sus operaciones en Hidalgo.

De este monto, mil 800 millones de pesos se destinarán a la renovación y reacondicionamiento de la planta cementera de Tula de Allende.

Asimismo, 3 mil 700 millones de pesos financiarán una nueva línea de producción de cemento que registra un avance del 85%, mientras que más de mil millones de pesos se inyectarán al reacondicionamiento integral del Hospital Cruz Azul.

Ante el anuncio, Víctor Velázquez expresó que la cooperativa apuesta firmemente por el crecimiento económico y proyecta alcanzar una producción de hasta 3 millones de toneladas de cemento anuales una vez que la nueva unidad de calcinación funcione a su máxima capacidad.

Inversión de Cruz Azul generará más de 14 mil empleos e impulsará el deporte en Hidalgo

El directivo subrayó que invertir en la región representa apostar por el bienestar de las familias hidalguenses y confirmó que el paquete de proyectos permitirá la creación de 14 mil 200 empleos directos e indirectos.

En el ámbito deportivo y social, la institución anunció el regreso del Club de Futbol Cruz Azul al Estadio Refundación. Esta iniciativa tiene como objetivo rescatar espacios de convivencia comunitaria, promover la actividad física y brindar nuevas oportunidades de desarrollo para la niñez y juventud del estado.

Finalmente, el presidente del Consejo de Administración agradeció el respaldo de las autoridades estatales para concretar esta inyección de capital, la cual reafirma el vínculo histórico de la institución con Hidalgo desde su fundación en 1881.