Rubén Rocha Moya inauguró este 4 de septiembre el primer parque del programa Senderos de Paz, espacio rehabilitado en favor de las y los habitantes de Mazatlán y que contribuirá a fortalecer el tejido social de esta ciudad.

En el evento, el gobernador de Sinaloa señaló que el rescate de este parque busca enmendar el abandono que ha sufrido la zona de Santa Fe, donde los vecinos solicitaron por años obras de modernización sin que los gobiernos anteriores atendieran las demandas.

En esta área, explicó, también se llevan a cabo obras de alumbrado público y mejoramiento del drenaje sanitario luego de que esta infraestructura se vio rebasada durante los últimos años.

“¿Qué es lo importante? Que vengamos, que les escuchemos sus demandas y nos las llevemos para ordenarlas para ver qué es lo que podemos hacer para solucionarlas, y por lo pronto nos vamos a llevar el compromiso del alumbrado” Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa

Alcaldesa de Mazatlán agradece inclusión en el programa Senderos de Paz

Por su parte, la presidenta municipal de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, agradeció al gobierno de Rubén Rocha Moya por la recuperación de este parque, que se convierte en el primer Sendero de Paz.

Estos senderos, continuó la alcaldesa, garantizan espacios seguros para la convivencia familiar, el esparcimiento y que los niños y jóvenes tengan lugares adecuados para la práctica de sus deportes preferidos.

“Hoy es un día muy especial porque estamos cumpliendo un sueño para los habitantes de esta comunidad, recuperando este parque, que es el centro de esta comunidad para transformarlo en el primer Sendero de Paz. Eso es posible gracias al apoyo de nuestro amigo el gobernador, el doctor Rubén Rocha Moya, para que Mazatlán tenga espacios seguros, dignos, para el crecimiento y el desarrollo social” Estrella Palacios Domínguez, alcaldesa de Mazatlán

Estrella Palacios Domínguez reconoció que este compromiso cumplido, como es el rescate de este espacio público, es también gracias a la colaboración del Ejército Mexicano, la Marina Armada de México y la Guardia Nacional.