A través de la Secretaría de Turismo de Sinaloa, el Instituto Sinaloense de Cultura, el Ayuntamiento de Navolato, el Instituto Municipal de la Juventud de Navolato y la Promotora de Turismo para la Bahía de Altata, se llevó a cabo el programa “Vamos pa’ Altata. La mesa está servida”, el cual tiene como objetivo revivir el turismo y la economía en Sinaloa.

Mireya Sosa Osuna, secretaria de Turismo, agradeció a las familias por ser parte de este cambio que promete llenar de oportunidades y lugares seguros a la entidad.

“Se trata de un plan que viene a reactivar la economía del lugar, así como a provocar oportunidades para que las y los visitantes que gusten venir a la bahía de Altata cuenten con opciones de disfrutar un día placentero con su familia, además de la seguridad que se brinda de manera interinstitucional con el programa Ruta Segura” Mireya Sosa Osuna, secretaria de Turismo

Gobierno de Sinaloa revive el turismo en bahía de Altata

Mireya Sosa, junto al alcalde de Navolato, Jorge Bojórquez, encabezaron este evento, donde los asistentes estuvieron rodeados de actividades culturales y recreativas, como presentaciones de danza, conciertos del grupo Los Kalis y Banda Zarape, las cuales tuvieron una derrama económica de 100 mil pesos.

“La reactivación turística de esta hermosa bahía de Altata es el objetivo, este tipo de eventos vienen a crear confianza, a traer turismo y a que todos disfrutemos de Altata, sus playas, gastronomía y de la gente, que está feliz de atendernos” Mireya Sosa Osuna, secretaria de Turismo

A la bahía de Altata llegaron más de 150 bikers y 50 vochos que disfrutaron de las actividades y todas las oportunidades que ofrece el puerto.

Bahía de Altata busca atraer mayor crecimiento económico y de turismo (Cortesía)

Ruta Culiacán-Altata recibe a más de 500 personas

Por otra parte, el pasado domingo, se llevó a cabo la ruta Culiacán-Altata, la cual reunió a más de 500 personas.

“Se trata de un programa en el que hacemos rutas o circuitos en todo el estado y hemos tenido más de 5 mil viajeros desde que lo lanzamos en mayo pasado a la fecha y bueno desde Culiacán, cada fin de semana estamos viniendo a Altata todos los domingos, en punto de las 11:00 de la mañana sale la ruta desde la Catedral de Culiacán” Mireya Sosa Osuna, secretaria de Turismo

Sosa reiteró que el gobernador Rubén Rocha Moya pidió que hasta el último fin de semana de diciembre operara la ruta Culiacán-Altata, mediante el programa “Enamórate de Sinaloa”, siendo un motor para aumentar el turismo.

Con estas acciones, el gobierno de Sinaloa reafirma su compromiso por llevar al estado a un crecimiento económico y turístico de primer nivel para los visitantes nacionales e intencionales.