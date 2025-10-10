Mazatlán, Sinaloa, será sede del Festival Metales del Pacífico 2025, que se llevará a cabo del 4 al 15 de noviembre, en donde se esperan más de 500 participantes de distintos países, entre maestros de música, directores de orquestas y turistas nacionales e internacionales.

El anuncio se realizó en la rueda de prensa, en donde Mireya Sosa Osuna, secretaria de Turismo de Sinaloa, destacó la importancia de este festival para proyectar a Mazatlán como la capital cultural del noreste mexicano.

“Desde el Gobierno del estado de Sinaloa seguimos impulsando el turismo como una herramienta de bienestar social que además genera derrama económica, fortalece el orgullo y la identidad de nuestras comunidades; el Festival de Metales del Pacífico representa justamente eso, la unión entre el talento local y los grandes maestros internacionales que hoy eligen a Mazatlán como escenario de arte, aprendizaje y encuentro” Mireya Sosa Osuna, secretaria de Turismo de Sinaloa

Festival de Metales del Pacífico 2025 es el encuentro internacional de música de metal

Este evento se ha consolidado como el más importante de instrumentos de metal de Latinoamérica, reuniendo a trompetistas, trombonistas, tubistas y cornistas de renombre mundial.

El Festival de Metales del Pacífico se llevará a cabo del 4 al 15 de noviembre en Mazatlán (Cortesía)

Las actividades del Festival de Metales del Pacífico se llevarán a cabo en el Teatro Ángela Peralta, la Plazuela Machado y la Catedral de Mazatlán, así como en eventos abiertos al público para que todas y todos puedan disfrutar.

Cartel confirmado para el Festival de Metales del Pacífico 2025

Durante la conferencia se dio a conocer que el festival ofrecerá clases magistrales, ensambles, conciertos, conferencias y exposiciones, incluyendo un homenaje al músico Isidoro Ramírez. Entre los artistas confirmados están:

James Morrison

Louis Dowdeswell

Matilde Lord

Festival de Metales del Pacífico busca atraer turismo

Por su parte, el director artístico del festival, Sebastián Cedillo, aseguró que este evento promueve la música tradicional sinaloense, jazz y música académica, consolidando a Mazatlán como un punto de cultura y atracción turística en México.

Asimismo, autoridades locales y representantes de instituciones culturales y hoteleras participaron en la rueda de prensa, reafirmando su compromiso con la promoción de eventos artísticos y culturales.