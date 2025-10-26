El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fue blanco de críticas tras confirmar el nombramiento de Yeraldine Bonilla Valverde como nueva secretaria de Gobierno estatal.

Esto debido a que le recordaran al gobernador Rubén Rocha comentarios misóginos que emitió en contra de Yeraldine Bonilla Valverde en abril de 2025.

A esto, el gobernador Rubén Rocha respondió señalando que, con el nombramiento de Yeraldine Bonilla Valverde, se confirma que en su gobierno y en todo México “es tiempo de mujeres”.

“Hoy el nombramiento de mi secretaria de gobierno hace evidente no sólo la vocación de mi gobierno por la equidad de género sino que refrenda que más que nunca, en México es tiempo de mujeres”. Rubén Rocha Moya

Critican a Rubén Rocha tras nombramiento de Yeraldine Bonilla Valverde; esto dijo de la funcionaria

Tras el nombramiento de Yeraldine Bonilla Valverde como secretaria de Gobierno de Sinaloa, las criticas contra el gobernador Rubén Rocha no se hicieron esperar.

En redes sociales le recordaron una serie de comentarios misóginos que lanzó a Yeraldine Bonilla Valverde durante un evento estatal celebrado el 5 de abril de 2025.

En dicha ocasión la funcionaria acudió como la entonces presidenta del Congreso estatal, pero el mandatario del estado se refirió a ella como “meserita”.

Además, Rubén Rocha sugirió que llegó al cargo gracias a una “tómbola de Morena”, asegurando que eso era muestra de que “cualquier mujer” podría tener una oportunidad con la democracia.

“A ver, Yeraldine, espero que no te enojes, pero para que sepan aquí. ¿Quién era Yeraldine antes? Ya es la segunda vez que es Diputada. Yeraldine era una ‘meserita’ de una lonchería de Dimas. ¿Eras o no? Ahí trabajaba, nada más que le tocó unas de las tómbolas de Morena y se vino de diputada. Ya la nombré una vez subsecretaria de Seguridad, cuando menos pensé traía uno de esos carrones... andaba muy metida en el tema de seguridad. Cualquier mujer, cualquier hombre, puede tener oportunidad en la democracia de llegar”. Rubén Rocha

Ante esto, las críticas consideraron que se trató de una “humillación” del gobernador contra Yeraldine Bonilla Valverde, además de que fue calificado de machista y clasista.

Yeraldine Bonilla (Redes Sociales)

Rubén Rocha se dice orgullo por nombramiento de Yeraldine Bonilla Valverde; pide disculpas por comentarios anteriores

No obstante, Rubén Rocha respondió a estos señalamientos, asegurando sentirse “orgulloso” de haber nombrado a Yeraldine Bonilla Valverde como la primera mujer que en la historia de Sinaloa fungirá como secretaria de Gobierno.

En este sentido, aseguró que los comentarios emitidos hacia la funcionaria fueron en sentido de reconocer a “quienes han salido adelante por mérito propio, más aún siendo mujeres”.

“Me siento orgulloso de haber nombrado a Yeraldine Bonilla Valverde como la primera mujer en la historia de Sinaloa en asumir la Secretaría General de Gobierno. Veo que las redes sociales han retomado una expresión del pasado abril que sólo fue resultado de mi reconocimiento a quienes han salido adelante por mérito propio, más aún siendo mujeres”. Rubén Rocha

El gobernador Rubén Rocha manifestó que, en caso de que su declaración se haya considerado polémica y fuera de lugar, dejaba “una disculpa” por ello.