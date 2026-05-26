El día miércoles 27 de mayo de 2026, Maru Campos comparecerá ante la Fiscalía General de la República (FGR) en respuesta al citatorio emitido por la dependencia federal, día en el que también se llevarán a cabo dos marchas en su nombre.

En redes sociales, ciudadanos de Chihuahua y Ciudad Juárez están convocando a marchar en apoyo a la gobernadora Maru Campos.

De acuerdo con la convocatoria, en calidad de urgente, las manifestaciones se llevarán a cabo en los siguientes puntos:

Frente a la FGR de Ciudad Juárez, situada en avenida Abraham Lincoln 820, casi esquina con avenida Hermanos Escobar, en el fraccionamiento La Playa (Zona Pronaf) En FGR de Chihuahua, ubicada en avenida Universidad 2505, colonia San Felipe I Etapa

El movimiento civil organizado por “ciudadanos unidos por el rescate de México” se llevará a cabo en el mismo horario. Ambos iniciarán a las 9 de la mañana.

Convocan a marchar por Maru Campos (Azucena Uresti / X)

PAN organiza marcha en Chihuahua en apoyo a Maru Campos

Daniela Álvarez, presidenta del PAN Estatal, informó ante medios de comunicación sobre la realización de una marcha en favor a Maru Campos, acusada de traición a la patria y de evasión de transparencia por la presunta intervención de agentes de la CIA en operativo de seguridad.

Los detalles sobre la manifestación se darán a conocer tras el resultado de la comparecencia de la Gobernadora de Chihuahua ante la FGR, llamado en calidad de testigo al que Maru Campos podría no asistir.

“Está mal hecho”: Maru Campos cuestiona citatorio de la FGR (Michelle Rojas)

Al respecto, la funcionaria adelantó que la manifestación posiblemente se llevaría a cabo el próximo 30 de mayo y no asistirá gente acarreada provenientes de otros estados como ha ocurrido en otros eventos.