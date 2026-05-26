El partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en voz de su dirigente nacional, Ariadna Montiel, señaló que respetará el derecho a manifestarse del Partido Acción Nacional (PAN), en defensa de la gobernadora Maru Campos.

“El PAN tiene todo el derecho de realizar manifestaciones, protestas… como lo teníamos nosotros y ellos trataron de impedirlo, nosotros somos demócratas, seguro ellos tendrán su planes y los respetaremos porque así debe de ser” Ariadna Montiel. Morena

Ariadna Montiel dijo que en Morena son demócratas y respetan los planes del PAN respecto a guardar detalles de las manifestaciones para respaldar a Maru Campos.

Morena respeta derecho de manifestación del PAN pero asegura que no son “blancas palomas”

Aunque dijo que respetan la decisión de marchar a favor de Maru Campos, Ariadna Montiel afirmo que Jorge Romero defiende delincuentes y no son unas blancas palomas.

Además, dijo que la propia gobernadora Maru Campos ha aceptado que cometió delitos y que no cumple con la ley, en referencia al caso de la presencia de agentes extranjeros en Chihuahua.

También señaló que la gobernadora se escuda en el fuero y a pesar de ello solo se le invitó en calidad de entrevistada a la Fiscalía General de la República en su desde se Ciudad Juárez.

Ariadna Montiel dijo que el fuero de Maru Campos “no está siendo violentado” pero sigue en pie iniciar en próximos días con la recolección de firmas para pedir el fueron de Maru Campos.

PAN emprenderá marcha “Yo con Maru” en Chihuahua

En Chihuahua se esperan marchas de respaldo bajo el lema “Yo con Maru” ante el “golpeteo político” que representa el llamado de la FGR a declarar.

El líder del PAN acusó uso facciosos de instituciones del Estado en referencia a la FGR.