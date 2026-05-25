Jorge Romero, presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), llamó a la movilización en defensa de la gobernadora Maru Campos en Chihuahua.

De acuerdo con el presidente del PAN, toda la semana se verán acciones en apoyo a Maru Campos, la más importante una movilización en el estado para defenderla.

Esto en el marco de la comparecencia a la que fue citada por la Fiscalía General de la República (FGR) el próximo miércoles 27 de mayo a las 10:00 horas en Ciudad Juárez.

PAN convoca movilización en Chihuahua para defender a Maru Campos

Jorge Romero resaltó la amplia convocatoria en defensa de Maru Campos que, “a diferencia de otros, sí da la cara”.

La convocatoria es para una movilización para el fin de semana para mostrar “la energía y el espíritu” de quienes quieren defender a la gobernadora, en contraste con la convocatoria de Morena.

“Hacemos esta convocatoria que se verá amplia, fuerte el fin de semana para nuestra querida gobernadora… se va a ver el contraste entre la decadencia de algunos, no solamente en su convocatoria, en su discurso, en su narrativa, en sus justificaciones y por otro lado la energía y el espíritu y la convocatoria de los que queremos defender a Maru. y por lo tanto a la legalidad, a la congruencia en este país" Jorge Romero, presidente nacional del PAN

Si bien señaló que los detalles para esta movilización serán compartido posteriormente, reiteró que se tratará de un evento estratégico repleto de la ciudadanía que quiere respaldar a Maru Campos.

“Estratégicamente vamos a cuidar mucho este evento y va a ser un evento donde vamos a cuidar que esté repleto de ciudadanía, de ciudadanía de chihuahua y de todos los lugares donde nos quieran acompañar para respaldarla”

De acuerdo con el PAN, Morena está incurriendo en persecusión política contra la gobernadora de Chihuahua “porque cometió el pecado de combatier el crimen organizado”.

Esto ante la presencia de elementos de la CIA en un operativo contra el crimen organizado en el estado de los que 2 murieron en un accidente carretero.