En el marco del Día Nacional de las Abejas, el municipio de Maní, Yucatán, fue sede del evento “Fortalecimiento de la Apicultura y la meliponicultura tradicional maya. Con la miel mexicana endulzamos el mundo”, donde autoridades federales y estatales develaron un billete conmemorativo de la Lotería Nacional y entregaron apoyos productivos a mujeres dedicadas al cuidado de esta especie.

La ceremonia estuvo encabezada por la titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA), Columba Jazmín López Gutiérrez; el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena; y la directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón.

Durante el encuentro, la secretaria de Agricultura reconoció a las comunidades rurales e indígenas por proteger a las abejas y preservar conocimientos ancestrales, destacando la organización de las mujeres mayas en el cultivo de la abeja melipona para generar ingresos y bienestar en sus comunidades.

Yucatán celebra el Día Nacional de las Abejas con Lotería Nacional y entrega de insumos. (Cortesía)

Lotería Nacional reconoce a meliponicultoras mayas con equipamiento e impulso a la miel melipona

Como parte de los apoyos para fortalecer las buenas prácticas de producción y bioseguridad, las autoridades entregaron 17 kits grupales y 500 kits individuales a meliponicultoras mayas, integrados por casetas de extracción, extractores, embudos y coladeras de acero inoxidable.

Por su parte, el gobernador Joaquín Díaz Mena informó que en la entidad se trabaja para obtener la Identificación Geográfica de la miel melipona, un paso que otorgará protección y reconocimiento oficial al origen, calidad y valor cultural del producto.

El mandatario detalló que este reconocimiento permitirá abrir mercados nacionales e internacionales en sectores como los alimentos gourmet, la salud natural y la cosmética, respaldado por medidas de trazabilidad e inocuidad.

Lotería Nacional dedica el Sorteo Superior No. 2895 al trabajo apícola

La directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, explicó que el Sorteo Superior No. 2895 rinde homenaje a la importancia ambiental, social y económica de los polinizadores y a quienes se dedican a preservarlos.

Para esta edición se emitieron dos millones 400 mil cachitos que circularán por todo el país. El sorteo se celebrará el viernes 21 de agosto de 2026 a las 20:00 horas, con un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series y una bolsa repartible de 51 millones de pesos.