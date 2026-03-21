El Congreso del Estado en Tabasco aprobó la solicitud del Poder Ejecutivo con la que se autoriza una deuda de 2 mil millones de pesos para el financiamiento de obras.

Dicha aprobación de hasta 2 mil millones de pesos busca la inversión pública productiva como palanca para detonar el crecimiento en el estado de Tabasco.

Hasta 2 mil millones de pesos en deuda para obras es aprobado por el congreso de Tabasco

Se aprobó con 26 votos a favor y 8 en contra hasta una deuda de 2 mil millones de pesos para obras en la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Tabasco.

Por lo que con la mayoría del partido Morena, el gobernador Javier May Rodríguez podrá acceder hasta una deuda de 2 mil millones de pesos en recursos para una inversión en infraestructura estratégica.

Dicha deuda de inversión tiene como fin continuar con el proyecto urbanístico Villahermosa-2030.

🗳️📌 TABASCO SE ENDEUDA POR 2 MIL MILLONES DE PESOS



El Congreso de Tabasco autorizó un nuevo crédito.



Hasta por 2 mil millones de pesos.



La votación.



✅26 a favor de Morena, PT y PVEM.



❌8 en contra de PRI, MC y PRD.



Es la cuarta en lo que va del gobierno de Javier May.



La… pic.twitter.com/AdACG01iWX — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) March 21, 2026

Aprobación de deuda para obras en el congreso de Tabasco es rechazada por la oposición

Pese a que se logró la aprobación de deuda de hasta 2 mil millones de pesos para obras en el congreso de Tabasco, la oposición mantiene su rechazo.

Pues los partidos del PRI, PRD y MC alegaron que Tabasco no puede nuevamente ser endeudado, ya que la deuda total ya supera los 9 mil millones de pesos.

Sin embargo Morena alegó por el progreso y desarrollo en el estados pues esta deuda será manejada de manera responsable.

Asimismo, Morena recordó a la oposición que las deudas con las que se ha arrastrado el progreso en el estado de Tabasco han sido las que fueron adquiridas anteriormente por el PRI.