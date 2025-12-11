México se ha convertido en un espacio único, pues contará con la primera Casa Coca-Cola, la cual será un espacio nunca antes visto con experiencias inmersivas y contenido exclusivo para sus más fieles consumidores.

“Este espacio refleja nuestro compromiso con la innovación y la creación de experiencias exclusivas que fortalecen la marca no solo a nivel nacional, sino también internacional” Louis Balat, Presidente de Operaciones de Coca-Cola México

Casa Coca-Cola abre sus puertas en México

Esta experiencia es un encuentro íntimo entre una de las marcas más importantes del mundo y sus seguidores. Además, contará con un bar de bebidas, el cual se consolida como uno de los mejores del mundo con un diseño muy vanguardista.

Además, las y los visitantes podrán disfrutar de ropa y accesorios exclusivos que permitirán a los fans fusionar tu estilo con el de la marca. Asimismo, podrán adquirir colecciones especiales inspiradas en México y souvenirs totalmente exclusivos de la Casa Coca-Cola.

La Casa Coca-Cola estará abierta desde el 11 de diciembre en Alejandro Dumas, Polanco (Cortesía )

¿Dónde y cuándo estará la Casa Coca-Cola?

La Ciudad de México será la primera sede de este innovador concepto debido a su ubicación estratégica y su identidad cultural, el mismo sello que comparte con la marca.

“El diseño innovador y el estilo distintivo de Casa Coca-Cola reflejan nuestra esencia en cada detalle. Queremos que sea una fuente de inspiración y creatividad, un lugar donde todos se sientan parte de algo extraordinario desde el momento en que cruzan sus puertas” Louis Balat, Presidente de Operaciones de Coca-Cola México

Y es que si no te quieres perder esta oportunidad de ir a la Casa Coca-Cola, podrás ir a partir del 11 de diciembre a Alejandro Dumas 122, Polanco, con horario de 11:00 a 20:00 horas.