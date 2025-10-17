La Industria Mexicana de Coca-Cola informó que llegó a un acuerdo con el Gobierno de México y la Secretaría de Salud como parte del diálogo abierto sobre el aumento del IEPS a las bebidas azucaradas.

Coca-Cola se compromete a impulsar hábitos más saludables

Como parte del compromiso, la empresa se alineará con la estrategia nacional de salud mediante acciones concretas: reducirá de forma escalonada un 30% las calorías en sus refrescos, promoverá bebidas bajas o sin azúcar y aplicará políticas de mercadotecnia responsable, que excluyen a menores de 16 años de la publicidad.

Asimismo, desarrollará junto con la Secretaría de Salud un proyecto piloto para incentivar el consumo de productos con menos o nulas calorías. Incluso, la campaña relacionada con la Copa Mundial de la FIFA 2026 incluirá mensajes en favor de opciones más saludables.

Coca-Cola establece acuerdo con el Gobierno de México; reducirá 30% de calorías. (Cortesía)

Con casi 100 años de presencia en México, Coca-Cola trabajará con distribuidores y comercios para que las bebidas sin calorías sean más accesibles, ofreciendo precios más bajos. Esto incluirá el lanzamiento de una presentación pequeña de Coca-Cola Zero.

Además, la empresa y la Secretaría de Salud establecerán una mesa de trabajo permanente para evaluar los avances, dar seguimiento a los compromisos y fortalecer la cooperación en favor de la salud pública.