La Industria Mexicana de Coca-Cola informó que llegó a un acuerdo con el Gobierno de México y la Secretaría de Salud como parte del diálogo abierto sobre el aumento del IEPS a las bebidas azucaradas.
Coca-Cola se compromete a impulsar hábitos más saludables
Como parte del compromiso, la empresa se alineará con la estrategia nacional de salud mediante acciones concretas: reducirá de forma escalonada un 30% las calorías en sus refrescos, promoverá bebidas bajas o sin azúcar y aplicará políticas de mercadotecnia responsable, que excluyen a menores de 16 años de la publicidad.
Asimismo, desarrollará junto con la Secretaría de Salud un proyecto piloto para incentivar el consumo de productos con menos o nulas calorías. Incluso, la campaña relacionada con la Copa Mundial de la FIFA 2026 incluirá mensajes en favor de opciones más saludables.
Con casi 100 años de presencia en México, Coca-Cola trabajará con distribuidores y comercios para que las bebidas sin calorías sean más accesibles, ofreciendo precios más bajos. Esto incluirá el lanzamiento de una presentación pequeña de Coca-Cola Zero.
Además, la empresa y la Secretaría de Salud establecerán una mesa de trabajo permanente para evaluar los avances, dar seguimiento a los compromisos y fortalecer la cooperación en favor de la salud pública.