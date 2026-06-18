La Dirección de Salud Pública Municipal de Torreón, en coordinación con el área de Vectores, intensificó las acciones de fumigación y control sanitario en distintos sectores de la ciudad con el objetivo de prevenir enfermedades transmitidas por insectos y parásitos.

El director de Salud Pública Municipal, José Manuel Riveroll Duarte, explicó que estas labores responden al aumento de plagas y mosquitos derivado de las recientes lluvias, además de atender solicitudes ciudadanas e institucionales para reducir riesgos sanitarios.

Salud Pública refuerza fumigación en escuelas y colonias de Torreón

Como parte de las acciones preventivas, se realizaron labores de fumigación en el Instituto Municipal de la Mujer y en el Jardín de Niños Andrés Eppen, atendiendo solicitudes recibidas por parte de ambas instituciones.

Asimismo, personal del área de Vectores intervino planteles educativos del ejido Juan Eugenio, donde aplicó cercos sanitarios contra garrapatas en la escuela primaria y contra garrapatas y arañas en el jardín de niños de la comunidad.

Los esfuerzos de control también se extendieron a diversas zonas habitacionales. En ese sentido, se llevaron a cabo jornadas de fumigación contra garrapatas en el ejido La Joya, Fraccionamiento San Felipe, Villas del Bosque, Villas La Merced y María Mercado de López Sánchez.

(Cortesía)

Por otra parte, las brigadas realizaron trabajos de abatización en la colonia Las Dalias y un cerco de fumigación en la Vicente Guerrero, acciones fundamentales para inhibir la reproducción del mosquito transmisor del dengue.

Riveroll Duarte exhortó a la población a sumarse a las medidas preventivas mediante la limpieza de patios y espacios comunes, la eliminación de recipientes que acumulen agua y el reporte oportuno de riesgos sanitarios a través del 073 de Atención Ciudadana.

Destacó que la participación ciudadana es fundamental para fortalecer las estrategias de prevención y proteger la salud de las familias torreonenses.