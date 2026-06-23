Protección Civil y Bomberos de Torreón acumulan 222 servicios relacionados con el rescate y control de animales en lo que va de 2026, informó el director de la dependencia, Jorge Luis Juárez Llanas.

Estas acciones reflejan el compromiso de la corporación no solo con la seguridad de las personas, sino también con el bienestar animal y la preservación de la fauna local.

Protección Civil de Torreón atiende rescates de mascotas y fauna silvestre

Jorge Luis Juárez Llanas informó que se han atendido 145 casos de perros y gatos en situación de riesgo, incluyendo animales atrapados en coladeras, árboles o espacios reducidos.

En cuanto a la fauna silvestre, la dependencia realizó 17 rescates de especies como halcones, tlacuaches, águilas y búhos, los cuales fueron canalizados a una veterinaria especializada y a las autoridades competentes para su valoración y posterior reintegración a su hábitat.

Además, se han capturado 50 víboras en domicilios y áreas públicas, así como atendido cinco reportes por perros agresivos y aproximadamente cinco servicios relacionados con tarántulas y murciélagos.

En todos los casos, se aplicaron los protocolos correspondientes para salvaguardar a la población sin causar daño a los ejemplares.

Torreón suma 222 rescates de animales durante 2026: Protección Civil. (Cortesía)

El funcionario subrayó la importancia de no manipular este tipo de animales y reportar cualquier situación de riesgo de inmediato al 911 o directamente a Protección Civil de Torreón al número 871 712 00 66, a fin de evitar afectaciones tanto a la ciudadanía como a las especies involucradas.

Finalmente, destacó que el personal de Bomberos y Protección Civil se encuentra capacitado y disponible las 24 horas del día para atender emergencias y brindar apoyo a la población.