Torreón reforzó la infraestructura urbana en una de las vialidades con mayor conexión entre colonias mediante trabajos de modernización del alumbrado público sobre la avenida Venezuela, con el objetivo de mejorar la iluminación y fortalecer la seguridad de peatones y automovilistas.

La intervención, realizada por la Dirección de Servicios Públicos Municipales, incluyó la instalación de nueve luminarias LED y 600 metros de cableado eléctrico nuevo, lo que permitirá optimizar el funcionamiento del sistema de alumbrado en este sector de la ciudad.

Modernizan alumbrado y rehabilitan el entorno en la avenida Venezuela en Torreón

Los trabajos se llevaron a cabo en el tramo que conecta la avenida Venezuela con avenida Ñado, avenida Campo Nuevo y calle Buenos Aires, una zona que comunica a las colonias Valle Oriente, Las Flores, Periodistas y Latinoamericano.

Además de la renovación del alumbrado, personal del programa La Ola realizó labores de limpieza, mientras que cuadrillas de Mantenimiento Urbano llevaron a cabo el retiro de grafiti, trabajos de pintura y encalado de bardas para mejorar la imagen del entorno.

El director de Servicios Públicos Municipales, Fernando Villarreal Cuéllar, señaló que estas acciones forman parte de la estrategia permanente para mantener vialidades más seguras, funcionales y en mejores condiciones para la ciudadanía.

Asimismo, destacó que la administración municipal encabezada por el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís continuará con intervenciones integrales en distintos sectores de Torreón para fortalecer la infraestructura urbana, mejorar la iluminación y recuperar los espacios públicos.