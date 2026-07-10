La Dirección de Protección Civil y Bomberos de Torreón, emitió un aviso preventivo ante el pronóstico de lluvias previsto para la región hasta este sábado, de acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

La dependencia informó que mantiene listo el operativo de atención y respuesta inmediata en coordinación con distintas áreas municipales para actuar ante cualquier eventualidad derivada de las condiciones meteorológicas.

Protección Civil de Torreón mantiene operativo preventivo ante el pronóstico de lluvias y posibles vientos en la región. (cortesía)

Protección Civil mantiene monitoreo permanente

Por su parte, el director de Protección Civil y Bomberos, Jorge Luis Juárez Llanas, explicó que se prevé un acumulado pluvial mínimo; sin embargo, señaló que por instrucción de el presidente municipal de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, las dependencias permanecen atentas a cualquier cambio en las condiciones climáticas.

Además, indicó que existe la posibilidad de que se presenten vientos de intensidad variable, por lo que llamó a la población a tomar medidas preventivas.

Asimismo, el director de Protección Civil y Bomberos, Jorge Luis Juárez Llanas, recomendó asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, sacar la basura únicamente en los horarios establecidos para la recolección y conducir con precaución para evitar accidentes.

La dependencia advirtió que estas acciones ayudan a evitar que los residuos lleguen al sistema de drenaje y provoquen obstrucciones durante las precipitaciones.

Protección Civil de Torreón mantiene operativo preventivo ante el pronóstico de lluvias y posibles vientos en la región. (cortesía)

Refuerzan limpieza de canales, pozos y cárcamos

Como parte de las medidas preventivas, la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Torreón mantiene de manera permanente labores de revisión, limpieza y monitoreo en canales de riego, pozos y cárcamos de la ciudad.

Estas acciones se realizan en coordinación con otras dependencias municipales para prevenir inundaciones, detectar posibles taponamientos y garantizar el adecuado desalojo de agua pluvial. Agregó que los recorridos preventivos permiten identificar riesgos con anticipación y coordinar acciones inmediatas de mantenimiento.

El objetivo es prevenir inundaciones, detectar taponamientos y garantizar el correcto desalojo pluvial durante la temporada de lluvias, salvaguardando la integridad y el patrimonio de las familias torreonenses. Jorge Luis Juárez Llanas, director de Protección Civil y Bomberos

También el director de Protección Civil y Bomberos, Jorge Luis Juárez Llanas, recordó que durante los eventos de lluvia es importante moderar la velocidad al conducir y evitar cruzar arroyos o corrientes de agua.