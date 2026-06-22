En Torreón, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en coordinación con la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), mantiene de forma permanente la atención, seguimiento e intervención de reportes relacionados con omisión de cuidados, maltrato infantil y cualquier situación que vulnere la integridad de menores de edad.

Los casos son canalizados a la dependencia estatal, donde un equipo multidisciplinario de profesionales brinda orientación, asesoría jurídica y atención especializada a quienes reportan posibles vulneraciones de derechos de este sector de la población.

DIF Torreón da continuidad a casos de omisión de cuidados infantiles

La presidenta honoraria del organismo, Selina Bremer de Cepeda, destacó la importancia de la participación ciudadana para garantizar entornos seguros para niñas, niños y adolescentes.

La funcionaria destacó que todas las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a desarrollarse en entornos seguros, libres de violencia y con los cuidados necesarios para su bienestar integral.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a no ser indiferente ante cualquier situación que vulnere sus derechos y a reportar de manera oportuna estos casos, a fin de que las autoridades puedan intervenir y brindar la protección correspondiente.

En este sentido, recordó que para realizar un reporte por maltrato u omisión de cuidados, la ciudadanía puede comunicarse al 871 229 3300, extensiones 3344 y 3388, donde abogados especializados brindan atención profesional, confidencial y anónima, además de asesoría gratuita.

Las denuncias ciudadanas representan una herramienta fundamental para detectar oportunamente situaciones de riesgo y activar los protocolos de protección necesarios en favor de la infancia y la adolescencia. Selina Bremer de Cepeda, Presidenta Honoraria DIF Torreón.

Finalmente, se reiteró que un reporte oportuno puede marcar una diferencia significativa en la vida de una niña, niño o adolescente en situación de vulnerabilidad.