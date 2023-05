Más de mil mujeres salieron a marchar en el Centro Histórico de Coahuila, en apoyo al candidato a gobernador por el Partido del Trabajo (PT), Ricardo Mejía Berdeja.

En sus consignas, las marchantes denunciaron públicamente la violencia de género y los comentarios sexistas emitidos por el abanderado de la alianza PRI-PAN-PRD, Manolo Jiménez Salinas.

En tanto, Ricardo Mejía Berdeja marchó desde la Alameda Zaragoza por la calle Aldama, hasta Allende, donde se reunió con el contingente de maestras, trabajadoras de la salud, amas de casa, profesionistas, estudiantes y demás.

Va Ricardo Mejía por seguridad para las mujeres en Coahuila

Ricardo Mejía Berdeja acompañó al contingente de mujeres que marchó en contra de la violencia de género en Coahuila, afirmando que planea implementar un gobierno igualitario.

Esto equivaldría a la misma cantidad de hombres y mujeres en los altos cargos de su gabinete y organismos descentralizados.

Lo anterior, según explicó, porque durante el mandato de Miguel Ángel Riquelme Solís, los delitos contra la mujer aumentaron alrededor de:

500 por ciento en violencia intrafamiliar.

360 por ciento en violaciones.

300 por ciento en abuso sexual.

50 por ciento en feminicidios.

“Que no haya violencia de género, que no haya discriminación, que los delitos contra las mujeres no se minimicen” señaló el candidato Ricardo Mejía.

Ricardo Mejía marcha en contra de la violencia de género (Cortesía)

Protestan mujeres contra sexismo de Manolo Jiménez Salinas

Durante la protesta en contra de la violencia de género que se llevó a cabo en Coahuila, el contingente de mujeres expresó su descontento con el candidato del PRI-PAN-PRD, Manolo Jiménez Salinas.

“¡No somos una, no somos diez, pinche Manolo, cuéntanos bien!”, “Culito no es piropo, culito es acoso”, exclamaron en repudio a sus comentarios con el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, cuando el aspirante a la gubernatura cosificó y denigró a las mujeres rechazando las políticas de paridad de género.

De esta forma, también dieron a conocer las distintas violencias de género que han padecido, así como la impunidad que han experimentado por parte de las autoridades.