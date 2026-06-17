Amira Lucía Darwich García es psicóloga y funcionaria pública de Torreón, Coahuila. Actualmente se desempeña como directora del Instituto Municipal de la Mujer (IMM) de Torreón, cargo desde el que impulsa programas de atención, acompañamiento y prevención de la violencia contra las mujeres.

En noviembre de 2024, el Congreso de Coahuila aprobó por unanimidad su designación como segunda regidora del Ayuntamiento de Torreón, en sustitución de Xóchitl “N”, quien fue suspendida del cargo.

¿Quién es Amira Darwich García?

Amira Lucía Darwich García es una psicóloga y servidora pública lagunera reconocida por su trabajo en programas de atención psicológica y acompañamiento a mujeres en situación de vulnerabilidad.

Su trayectoria combina experiencia en el sector privado y en la administración pública municipal, donde ha ocupado cargos relacionados con el bienestar social y la atención ciudadana.

¿Qué edad tiene Amira Darwich García?

Amira Lucía Darwich García tenía 35 años de edad al momento de su designación como segunda regidora del Ayuntamiento de Torreón, en noviembre de 2024.

¿Amira Darwich García tiene pareja?

No existe información pública disponible sobre la situación sentimental de Amira Darwich García.

¿Qué signo zodiacal es Amira Darwich García?

No es posible determinar el signo zodiacal de Amira Darwich García, ya que su fecha de nacimiento no ha sido publicada de manera oficial.

¿Amira Darwich García tiene hijos?

No existe información pública disponible que confirme si Amira Darwich García tiene hijos. Las fuentes oficiales consultadas no incluyen datos sobre su vida familiar.

¿Qué estudió Amira Darwich García?

Amira Darwich García es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de La Laguna. Además, cuenta con una maestría en Terapia Breve e Hipnosis Clínica, formación que complementa su experiencia en atención psicológica y desarrollo humano.

¿En qué ha trabajado Amira Darwich García?

Amira Darwich García es conocida por su labor en el servicio público y por su experiencia profesional en el área de la psicología. A lo largo de su trayectoria ha ocupado cargos administrativos y de atención social dentro del municipio de Torreón.