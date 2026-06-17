El Instituto Municipal de la Mujer (IMM) llevó a cabo una jornada de sensibilización sobre salud menstrual en la Escuela Secundaria Federal No. 2 de Torreón, beneficiando a alrededor de 150 alumnas con información especializada y la entrega de productos de higiene menstrual.

La actividad forma parte de las acciones permanentes del organismo para promover el bienestar, la salud y los derechos de niñas y adolescentes, además de contribuir a la eliminación de los estigmas que aún persisten en torno a la menstruación.

Amira Darwich García, titular del IMM, destacó la importancia de impulsar estrategias que permitan a las jóvenes vivir esta etapa de manera digna, informada y saludable, así como garantizar el acceso a herramientas que favorezcan su desarrollo integral.

IMM impulsa la salud menstrual y el acceso a productos de higiene para adolescentes

Como parte de la jornada, Laura Cuevas impartió la plática “Menstruación Digna para Todas”, dirigida a las estudiantes del plantel, donde abordó temas relacionados con la salud menstrual, la higiene adecuada, el autocuidado y la importancia de derribar mitos y tabúes asociados a este proceso natural.

Asimismo, se realizó la entrega de artículos de higiene menstrual a aproximadamente 150 alumnas, una acción que busca reducir las barreras que enfrentan muchas adolescentes para acceder a estos productos esenciales y favorecer condiciones que les permitan continuar con sus actividades académicas y cotidianas sin limitaciones.

A través de este tipo de iniciativas, el Instituto Municipal de la Mujer refrenda su compromiso de seguir impulsando programas de prevención, orientación y acompañamiento en favor de las mujeres y adolescentes de Torreón, contribuyendo a mejorar su calidad de vida y promoviendo entornos más igualitarios e incluyentes.