En un avance significativo para las familias de San Juan de Sabinas, Coahuila, 20 años después las brigadas lograron rescatar los restos de otro minero de Pasta de Conchos, sumando así un total de 28 personas.

Casi dos décadas después del fatídico estallido que sepultó a decenas de personas, autoridades manifestaron que aún faltan 34 mineros cuyos restos permanecen atrapados en el sitio.

Pasta de Conchos: suman 28 cuerpos rescatados por equipos de emergencia

Desde que se retomaron las operaciones de búsqueda en 2024, el equipo técnico ha logrado recuperar un total de 28 cuerpos tras confirmar el hallazgo de otro minero durante el pasado fin de semana.

No obstante, recalcaron que la labor está lejos de concluir, pues todavía continúan los trabajos para localizar el paradero de otros 34 mineros.

Hasta el momento, la fiscalía han conseguido identificar plenamente y entregar a sus familias a 25 de las víctimas del accidente ocurrido en la madrugada del 19 de febrero de 2006.

Labores de búsqueda y rescate en Pasta de Conchos (Luisa María Alcalde / Twitter)

La reactivación de las tareas en abril de 2026, tras un periodo de inactividad de ocho meses, ha sido fundamental para alcanzar estos resultados recientes.

Testimonios de las familias destacan que los restos recuperados se encuentran en condiciones íntegras, lo que facilita su procesamiento legal.

El enfoque actual de los especialistas se centra en áreas críticas como la lumbrera 1, donde los registros históricos sugieren la localización de una cuadrilla compuesta por al menos 13 trabajadores al momento del siniestro.

Por su parte, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que las labores de rehabilitación de los túneles presentan un progreso del 69%, habiendo intervenido ya 1 mil 086 metros de galerías de la meta establecida.