Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, titulares de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) se reunieron con las familias de los mineros que murieron en Pasta de Conchos, Coahuila.

“Por instrucciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se dio seguimiento al caso de Pasta de Conchos mediante una reunión informativa con las familias”. CNPC

A 20 años de la tragedia, la titular de la CNPC, Laura Velázquez Alzúa, reiteró el compromiso de esta dependencia de recuperar 42 cuerpos de los 65 mineros que quedaron atrapados en Pasta de Conchos.

CNPC trabajará con CFE y FGR para recuperar cuerpos de mineros en Pasta de Conchos

Fue el 19 de febrero de 2006 cuando una explosión de gas metano provocó un derrumbe dentro de la mina de carbón Pasta de Conchos, dejando atrapados a 65 mineros.

De los cuales, solo los cuerpos de 23 han podido ser rescatados.

En seguimiento a este caso, la titular de la CNPC explicó que la búsqueda y recuperación de cuerpos estará a cargo de la Comisión Federal de Electricidad y de la Secretaria del Trabajo.

A estos esfuerzos también se sumará la Fiscalía General de la República y, según explicó Laura Velázquez Alzúa, las reuniones con las familias se realizarán cada 15 días para compartir avances del caso.

Cinco cuerpos de mineros de Pasta de Conchos ya fueron entregados a familiares

Durante la mañanera del pueblo, Marath Bolaños , secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), informó sobre la recuperación de 13 mineros dentro de la mina Pasta de Conchos .

Detalló que los 13 cuerpos fueron recuperados prácticamente íntegros, cinco de los cuales fueron identificados y entregados, mientras que uno está pendiente de entregar a familiares.

En tanto, cinco mineros más fueron identificados y en proceso de informar a las familias y otros dos están pendientes de identificación.