A 20 años de la tragedia en la mina Pasta de Conchos, en Coahuila, Claudia Sheinbaum reitera el compromiso heredado de ayudar a familias afectadas.

Esta mañana, en su conferencia de prensa desde Guanajuato, Sheinbaum, de 63 años de edad, se comprometió a no irse de Pasta de Conchos, hasta encontrar al último minero.

”No vamos a salir de Pasta de Conchos hasta que no se encuentre al último minero” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Sheinbaum se reunirá con familias afectadas

Claudia Sheinbaum adelantó que en las próximas horas se reunirá con familiares de los 65 mineros que quedaron atrapados en la explosión del 19 de febrero de 2006.

Familias a quienes no les retirará su apoyo, tal y como lo prometió su antecesor, el exPresidente Andrés López Obrador, de 72 años de edad.

“Vamos a seguir trabajando con las familias. Vale la pena recordar que este fue un compromiso que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo desde su primera campaña en 2006. Aún cuando se había dicho que es imposible rescatar los cuerpos, hemos demostrado que es factible. Habla de una política huminista de los gobiernos de transformación” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Cabe mencionar que, hasta el momento, 25 cuerpos han sido rescatados tras años de negligencia y abandono.

La búsqueda y recuperación de cuerpos está a cargo de la Comisión Federal de Electricidad y de la Secretaria del Trabajo, en coordinación con la Fiscalía General de la República.

Reparación integral a familias afectadas por explosión en mina de Pasta de Conchos

Al igual que AMLO, Claudia Sheinbaum se compromete a una reparación integral, es decir, además de recuperar los cuerpos de los mineros, mejorará las pensiones de viudas y familiares afectados.

A la par que, junto con su equipo, construye este plan, la mandataria trabaja con la Fiscalía de Coahuila y la Fiscalía de la República Mexicana para encontrar los cuerpos restantes así como para hacer justicia.

Para la 4ta Transformación, este caso representa el pilar de una política humanista.