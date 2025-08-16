A casi veinte años de la tragedia, se dio a conocer que Mauro Antonio Sánchez Rocha fue identificado como el minero número 20 rescatado en Pasta de Conchos, en el estado de Coahuila.

La noticia fue confirmada este 15 de agosto de 2025 por las instituciones que conforman el Mando Unificado de Pasta de Conchos, organismo centrado en la recuperación de los cuerpos de los 65 mineros.

Con el hallazgo de los restos de Mauro Antonio Sánchez Rocha, ya son 20 familias que han vuelto a encontrarse con sus seres queridos, tras la explosión en la mina de carbón que conmocionó a todo México.

Mina Pasta de Conchos (Presidencia)

¿Quién era Mauro Antonio Sánchez Rocha?

Mauro Antonio Sánchez Rocha fue uno de los 65 mineros que quedaron atrapados en la explosión de la mina de carbón de Pasta de Conchos, en San Juan de Sabinas, Coahuila, el 19 de febrero de 2006.

Ese día, su familia vio partir a Mauro Antonio Sánchez Rocha con rumbo a su trabajo, sin imaginarse que no volvería. Según sus familiares, Mauro y otros mineros sospechaban que una tragedia podía ocurrir.

“La mina no estaba en buenas condiciones, eso comentaban mi tío, mi hermano y mi papá, que ya habían trabajado ahí” Sobrino de Mauro Antonio Sánchez Rocha

Sus compañeros de trabajo recuerdan con cariño a Mauro Antonio Sánchez Rocha, a quien conocían como “El Pato” y describen como una persona alegre y trabajadora.

¿Cuál era la edad de Mauro Antonio Sánchez Rocha?

Mauro Antonio Sánchez Rocha tenía alrededor de 40 años cuando ocurrió la tragedia en Pasta de Conchos.

¿Mauro Antonio Sánchez Rocha tenía esposa?

Guadalupe Díaz fue la esposa de Mauro Antonio Sánchez Rocha; ella se convirtió en una de las principales figuras de lucha para exigir justicia tras la explosión en Pasta de Conchos.

Como parte de sus peticiones, exigió que su esposo le fuese entregado de forma digna, sin cremación ni cajas selladas. Su lucho fue más allá que su propia condición médica.

¿Mauro Antonio Sánchez Rocha tenía hijos?

Mauro Antonio Sánchez Rocha dejó a tres hijos; una de ellas llamada Dulce María Sánchez, la menor, murió a los 39 años en una volcadura en Piedras Negras.

¿Qué estudios tenía Mauro Antonio Sánchez Rocha?

Aunque se desconoce el último grado de estudios de Mauro Antonio Sánchez Rocha, se sabe que tenía conocimientos en minería e identificación de minerales.

¿En qué ha trabajó Mauro Antonio Sánchez Rocha?

De acuerdo con Diego Armando Sánchez Vélez, sobrino de Mauro Antonio Sánchez Rocha, el minero llevaba tres años trabajando en Pasta de Conchos cuando ocurrió la tragedia en 2006.

No obstante, se desconoce cuáles fueron sus actividades previas a dicho trabajo.

Van 23 mineros rescatados en Pasta de Conchos

Hasta la publicación de esta nota, son 20 mineros los que han sido rescatados de la mina de Pasta de Conchos para ser devueltos a sus familiares desde el 2006.

De esos 20 cuerpos, únicamente 16 han sido entregados de manera digna a sus familiares, mientras que otros 4 aún se encuentran en proceso de entrega, trabajo que posiblemente concluirá entre agosto y septiembre.

En total, son 23 mineros los que han sido recuperados, no obstante, aún restan 3 por ser identificados para proceder a la entrega de sus cuerpos.

El rescate de Mauro Antonio Sánchez Rocha representa un avance significativo en la lucha de decenas de familias que han esperado durante años para reencontrarse con sus seres queridos, quienes solo intentaban ganarse la vida.