Movimiento Regeneración Nacional (Morena) denunció la detención de 20 militantes en el estado de Coahuila, previo a las elecciones 2026 para renovar el Poder Legislativo estatal.

En su comunicado, el partido dijo que la detención se realizó tras denunciar la operación de un presunto centro de compra de votos en Coahuila para influir en las elecciones del próximo domingo 7 de junio.

Nuestros compañeros fueron privados de su libertad después de denunciar públicamente un presunto centro de compra de votos que, de acuerdo con diversas denuncias, operaba en un domicilio particular del municipio Morena en Coahuila

En respuesta a las detenciones, mismas que fueron atribuidas al PRI en Coahuila, el Comité Estatal de Morena adelantó que interpondrán denuncias contra quien resulte responsable.

Denuncian detención de 20 militantes de Morena y PT previo a las elecciones en Coahuila

En redes sociales, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena condenó la detención arbitraria e ilegal de 20 militantes morenistas y del PT, ocurrida en el municipio de Frontera, Coahuila.

INE Coahuila (Morena CEN)

Según denunciaron, las autoridades decidieron actuar contra quienes señalaron la posible compra de votos en el estado, en lugar de esclarecer los hechos denunciados.

Las autoridades decidieron actuar contra quienes señalaron posibles irregularidades, enviando un mensaje preocupante para la democracia y la libertad de denuncia. Morena en Coahuila

Lo ocurrido, advirtieron, no puede verse como un hecho aislado, sino como parte de una serie de prácticas que históricamente han generado preocupación durante los procesos electorales en Coahuila.

Morena denunciará formalmente la detención de militantes en Coahuila

En seguimiento a las detenciones, a las cuales calificó de arbitrarias, Morena llamó a las autoridades electorales y ministeriales competentes para que investiguen a los responsables.

Además, indicó que desde el Comité Estatal se presentaron denuncias para esclarecer y, en su caso, sancionar lo ocurrido en el marco de las elecciones 2026 en Coahuila.