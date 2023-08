Silvia, una mujer embarazada de 35 años, fue detenida mientras intentaba robar latas de leche, por lo que recibió apoyo de activistas en la ciudad de Torreón, Coahuila.

El pasado 25 de julio, la mujer embarazada fue detenida en la colonia El Fresno por oficiales de la Dirección de Seguridad Pública Municipal acusada del delito de robo a comercio.

La policía llegó a un supermercado tras la denuncia de personal de vigilancia, quienes le entregaron a Silvia tras intentar irse sin pagar 6 latas de leche en polvo de 400 gramos.

En total, la mujer embarazada intentó salir con mil 920 pesos en productos, por lo que se le puso a disposición del Ministerio Público.

Tras enterarse de la detención de la mujer embarazada, la activista Renata Villarreal, cofundadora de Marea Verde México intervino en el caso.

Ayer sábado 5 de agosto viajó a la casa de Silvia para hacerle entrega de una despensa junto con la también activista Sofía Díaz Lozano.

Ambas activistas organizaron una colecta de donativos para comprarle una despensa a la mujer embarazada detenida, así como brindarle acompañamiento legal y psicosocial.

En entrevista con Ana Francisca Vega para MVS Noticias, Renata Villarreal explicó que Silvia tenía un embarazo de alto riesgo y además ya era mamá de otros 2 hijos.

La mujer embarazada pasaría 72 horas en la cárcel, pero denunció que los policías la intentaron extorsionar pidiéndole 10 mil pesos para dejarla en libertad, así como haberle robado su celular.

La activista Renata Villarreal dijo que al enterarse de la noticia, rastrearon a la mujer para saber dónde estaba y ver si podía lograrse una reparación del daño o pagar la leche.

“Cuando nosotros la localizamos, ella ya había sido liberada, (…) ella se comunicó con nosotras y resulta que no, no cumplió las 72 horas sino que la policía le pidió dinero, no hubo ningún tipo de recibo como ellas, significa que fue un acto de corrupción”

Renata Villarreal, cofundadora de Marea Verde México