Entran a robar a su casa, lo encierran en el baño y se llevan 6 pollos en un final inesperado.

Un usuario de TikTok contó la divertida anécdota que vivió en medio de un robo.

Resulta que, lo que parecía ser un peligroso robo a mano armada, terminó en una épica historia digna de hacerse viral.

En TikTok se hizo viral el video de un joven que, con toques cómicos, relató la vez que tres hombres entraron a su casa a robar.

Según la historia, él estaba en su cuarto viendo videos de BTS en YouTube cuando, de la nada, alguien abrió su puerta de forma violenta.

“Salí y de repente veo a un señor desconocido”, contó.

En un principio él no entendía que estaba siendo víctima de un robo.

No fue hasta que el “desconocido” le apuntó con un arma , que su mente se despejó y comenzó a preocuparse.

Uno de los asaltantes amarró al joven y lo metió al baño con el resto de la familia.

“Me amarraron como puerco los bastardos”, recordó.

Tomándose todo el tiempo para cometer el delito, un hombre comenzó a preguntar qué tanto dinero y bienes había en la casa.

El joven respondió con toda la sinceridad que puede haber:

Los asaltantes no se rindieron y siguieron buscando qué más robarse de la casa. No encontraban nada.

“Me preguntaron: ‘¿dónde está tu computadora?’, y le dije que no tengo computadora y me azotó la puerta”, continuó la historia.

“Yo me ofendí (…), todavía que me estás robando me estás reclamando que soy pobre. ¿Esto es un robo o un estudio socioeconómico?”

Usuario de TikTok