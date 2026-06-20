La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), María del Rosario Piedra Ibarra, encabezaron la Sexta Sesión de la Mesa de Coordinación de la Federación para el Seguimiento y Cumplimiento de Recomendaciones, con el propósito de fortalecer la articulación entre instituciones y mejorar la atención a víctimas.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, destacó que estos encuentros han permitido consolidar una ruta de trabajo común mediante reuniones técnicas y especializadas en sectores estratégicos como salud, migración, medio ambiente, reinserción social, educación, energía, atención a las infancias y grupos prioritarios.

Asimismo, subrayó que la colaboración entre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), organismos autónomos e instituciones federales fortalece el acompañamiento a procesos de reparación integral, actos de reconocimiento, incorporación educativa y atención a personas desplazadas.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, recordó que, como lo ha señalado la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la transformación del país requiere instituciones más cercanas a la población y con una mayor capacidad de coordinación.

En el Gobierno de México existe la convicción de que gobernar significa construir bienestar, acercar las instituciones a las personas y fortalecer la acción pública con sentido social, territorial y profundamente humanista. Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación

La SEGOB y la CNDH reforzaron la coordinación institucional para consolidar mecanismos de atención a los derechos humanos. (cortesía )

Rosa Icela Rodríguez y María del Rosario Piedra Ibarra destacan la coordinación entre las instituciones

En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, reiteró la importancia de impulsar acciones orientadas a la igualdad, la protección de niñas, niños y adolescentes y la construcción de entornos de paz.

Mientras que la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), María del Rosario Piedra Ibarra, destacó que el trabajo conjunto entre instituciones ha permitido atender quejas, dar seguimiento a las recomendaciones y prevenir violaciones a los derechos humanos.

Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina Padilla, aseguró que la Mesa de Coordinación de la Federación se ha consolidado como una herramienta permanente para fortalecer el seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la CNDH.

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina Padilla, afirmó que la participación de las distintas instituciones refleja el compromiso de construir una agenda basada en la coordinación, la corresponsabilidad y el fortalecimiento de las capacidades del Estado mexicano.