La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reclamó la liberación de nueve marinos investigados por desapariciones y abusos en Nuevo Laredo, en el estado de Tamaulipas.

La CNDH consideró que la decisión va en contra de la Recomendación 36VG/2020, emitida por graves violaciones a derechos humanos registradas en 2018 en Nuevo Laredo.

La recomendación documentaba:

Detenciones arbitrarias

Desapariciones forzadas

Homicidios atribuidos a elementos de la Semar

Protesta por desapariciones en México (Moisés Pablo Nava/Cuartoscuro / Moisés Pablo Nava)

CNDH cuestionó la absolución de nueve marinos pese a las investigaciones por desapariciones

En el comunicado, se informó que en 2021 la Semar entregó a la FGR a 30 marinos relacionados con desapariciones y abusos, sumándose a varias carpetas de investigación abiertas desde 2018.

En ese entonces, la investigación de la CNDH había confirmado violaciones a derechos de:

Libertad personal

Integridad

Trato digno

Derecho a la vida

Verdad y acceso a la justicia

En relación con el caso, la CNDH indicó que ha seguido de cerca los procedimientos penales y ha contribuido a las investigaciones, aunque reconoció que aún hay pendientes en la reparación total del daño.

Por lo anterior, el organismo supo que un juez federal del Centro de Justicia Penal Federal en Baja California, con sede en Ensenada, absolvió a nueve marinos pese a estar acusados de desaparición forzada.

CNDH pide a Marina reparación del daño a víctima de tortura (Yazmín Betancourt/ sdpnoticias)

CNDH alertó que ningún marino detenido en 2021 sigue en prisión

La CNDH advirtió que ninguno de los 30 elementos detenidos en 2021 por los delitos de desaparición permanece en prisión por este caso, por lo que el organismo expresó su preocupación y alerta de fallos absolutorios.

Asimismo, hizo un exhorto para que el Tribunal de Disciplina Judicial investigue la actuación del juzgador y, en caso de encontrar irregularidades, aplique las medidas correspondientes.