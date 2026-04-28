El senador Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara Alta, hizo un llamado a que cualquier postura o acción legislativa relacionada con los hechos ocurridos en Chihuahua se debe realizar con apego a la Constitución, con responsabilidad institucional y con sustento comprobable.

Durante una reunión de la Junta de Coordinación Política del Senado (Jucopo), el legislador informó que también se revisó la agenda correspondiente al cierre del periodo ordinario de sesiones, que contempla la instalación de la Comisión Permanente y clausura formal de trabajos legislativos.

Clemente Castañeda señala que el Senado no puede citar a gobernadores

Durante un encuentro con medios, el senador explicó que, en relación con la situación política y de seguridad en Chihuahua, se abordó de manera general la invitación planteada por la gobernadora Maru Campos.

Sin embargo, destacó que el Senado de la República no tiene facultades constitucionales para citar a comparecer a mandatarios estatales. Asimismo, sostuvo que la Cámara Alta debe conducirse estrictamente conforme a las atribuciones que marca la ley y evitar acciones que desvirtúen su función institucional.

“El Senado de la República no tiene facultades para citar a comparecer, aunque en esta ocasión esté disfrazado de una invitación, a ningún gobernador o gobernadora. No hay atribuciones constitucionales para ello. Y nosotros hemos dicho: no es posible que permitamos que el Senado de la República se convierta en un espacio de linchamiento parlamentario o en un Coliseo” Clemente Castañeda, senador de MC

Castañeda insistió en que los hechos registrados en Chihuahua deben esclarecerse mediante investigaciones objetivas, profundas y con apego al debido proceso.

De igual manera, añadió que cualquier discusión sobre responsabilidades políticas o legales, incluido un juicio político, debe basarse en pruebas sólidas y en los procedimientos establecidos por la normatividad vigente.

Asimismo, consideró que hechos recientes, como la renuncia del titular de la fiscalía estatal, deben analizarse dentro del contexto general de las indagatorias.

“Me parece que la investigación debe apegarse a derecho. Y, por supuesto, si hay alguna responsabilidad, que se sancione a los responsables. Pero no es a partir del linchamiento mediático, del linchamiento parlamentario, como vamos a atender un tema de este tamaño” Clemente Castañeda, senador de MC

Clemente Castañeda propone revisión legal y transparencia en caso Chihuahua

Otro de los temas mencionados por Clemente Castañeda fue la necesidad de contar con mayor claridad sobre los mecanismos de coordinación en seguridad entre autoridades mexicanas y gobiernos extranjeros.

Además, advirtió que, de confirmarse irregularidades en operaciones realizadas dentro del territorio nacional sin los procedimientos correspondientes, podrían generar afectaciones a la soberanía nacional.

Por ello, reiteró la propuesta de instalar la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, órgano con facultades para revisar este tipo de asuntos.

Finalmente, el coordinador parlamentario indicó que cualquier propuesta, incluida la creación de una comisión especial sobre el caso Chihuahua, deberá analizarse con responsabilidad jurídica y política.

Subrayó que las decisiones legislativas deben fortalecer el Estado de derecho, la transparencia y la rendición de cuentas.