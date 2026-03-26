Desde la tribuna de la Cámara de Senadores, el coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, dio a conocer que la bancada naranja se mantiene en contra del dictamen de la reforma constitucional que plantea modificaciones en reducción de privilegios y revocación de mandato.

Clemente Castañeda advierte riesgos para la democracia

Durante su mensaje, el senador explicó que las modificaciones generan sospechas sobre un fin de mantener el poder y no emparejar la democracia.

“Toda reforma política, incluida toda reforma electoral, cuando viene únicamente desde el poder, genera sospechas fundadas de que su objetivo no es emparejar la cancha, no es hacer más equitativo el proceso democrático, sino mantener el mismo poder” Clemente Castañeda, senador de MC

Asimismo, señaló que en los últimos 30 años en México se construyeron instituciones electorales para fortalecer un sistema más equitativo y aceptado por todas las fuerzas políticas; sin embargo, aseguró que la democracia se ha visto debilitada debido a los acuerdos entre los distintos partidos.

“Durante los últimos 30 años, este país tuvo experiencias de enorme innovación institucional que permitieron configurar un sistema electoral más o menos justo, más o menos equitativo y más o menos aceptado por todas y por todos. Pero esa tradición democrática realmente se ha perdido, porque hemos perdido la posibilidad de escucharnos los unos a los otros” Clemente Castañeda, senador de MC

Castañeda detalló que Movimiento Ciudadano ha presentado una propuesta a la reforma electoral, la cual no fue considerada en la discusión, donde se incluía:

Reducción a financiamiento de partidos políticos

Eliminación de duplicidades en órganos electorales

Medidas para evitar la intromisión del crimen organizado en elecciones

Mejor representación entre votos y escaños

Implementar el voto obligatorio

Permitir la participación electoral desde los 16 años

De acuerdo con el senador, uno de los puntos más importantes para dialogar es el mecanismo de revocación de mandato, pues aseguró que desnaturaliza este instrumento de participación ciudadana al vincularlo con procesos electorales.

“La revocación de mandato hoy existe en la Constitución desde 2019. ¿Y saben por qué? Porque nos pusimos de acuerdo todas las fuerzas políticas y generamos ese dispositivo constitucional para que se aplicara cuando se tenga que aplicar. No es cierto que votar en contra o votar por desechar este dispositivo en términos en los que lo está planteando sea antidemocrático. Todo lo contrario” Clemente Castañeda, senador de MC

Celemete Castañeda señaló que incluir la revocación de mandato de la Presidencia en las elecciones del 2027 es preocupante, pues explicó que el país necesita que la presidenta se centre en gobernar y atender la crisis que atraviesa el país.

Finalmente, el coordinador de MC en el Senado aseguró que México necesita resultados reales y dejar a un lado las decisiones sobre la grilla electoral, por lo que subrayó que su bancada se mantiene en contra de la reforma electoral.