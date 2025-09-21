La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este sábado en la capital tabasqueña el evento “La Transformación Avanza”, como parte de su gira nacional de rendición de cuentas.

Alrededor de 25 mil personas asistieron al encuentro, donde se destacaron los resultados de los programas sociales en la entidad.

El gobernador Javier May Rodríguez subrayó que los logros del Segundo Piso de la Cuarta Transformación ya son visibles en Tabasco, donde más de 1.3 millones de personas se benefician de programas y apoyos sociales, con una inversión superior a 60 mil millones de pesos.

Avances en Tabasco bajo el liderazgo de Sheinbaum y May

El mandatario estatal precisó que, gracias al trabajo coordinado entre Federación y Estado, en las 669 mil viviendas de Tabasco llegan al menos dos programas sociales, lo que ha mejorado la vida de las familias, de los jóvenes y de las comunidades con acceso a salud y vivienda.

Claudia Sheinbaum encabeza en Tabasco el evento “La Transformación Avanza” (Cortesía )

A su vez, durante su discurso, Claudia Sheinbaum reconoció el trabajo del gobernador Javier May y resaltó que la Cuarta Transformación ha permitido, en casi siete años, sacar de la pobreza a más de 13.5 millones de personas, de acuerdo con cifras oficiales.

Al final de ese periodo, México era el país más desigual del mundo, es decir la diferencia entre lo más ricos y los más pobres era la más amplia en todo el mundo. Hoy México es el segundo país menos desigual del continente, solo detrás de Canadá, eso es algo histórico Claudia Sheinbaum

La presidenta también puso como ejemplo la próxima construcción de una chocolatera en Tabasco, que permitirá maquilar el Chocolate del Bienestar con cacao local.

El respaldo de Tabasco a Claudia Sheinbaum

Ante funcionarios federales como Rosa Icela Rodríguez, Ariadna Montiel y Jesús Antonio Esteva, el gobernador Javier May aseguró que el pueblo de Tabasco respalda a la mandataria nacional.

Con claridad y firmeza, desde aquí le decimos a la Presidenta: No está sola. Aquí encuentra respaldo total y compromiso absoluto. Reconocemos su liderazgo, y la voz de México en el mundo, una voz firme y respetada que defiende la soberanía nacional con dignidad, como lo ha demostrado frente a quienes pretenden imponer condiciones injustas a nuestra patria. Javier May

Finalmente, May destacó que la visita de Sheinbaum representó un ejercicio de rendición de cuentas frente a la ciudadanía, lo que refleja su compromiso con la transparencia y el pueblo.