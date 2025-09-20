La presidenta, Claudia Sheinbaum, junto a Salomón Jara Cruz, gobernador de Oaxaca, presentó su informe de los avances que ha habido en la entidad, ante más de 40 mil personas reunidas en el estadio Tecnológico.

“El nuestro es un pueblo transformando su historia; hoy, Oaxaca y México viven su mejor momento político, económico y social. Este informe confirma que el país no se equivocó al poner en sus manos el destino de nuestra nación” Salomón Jara Cruz, gobernador de Oaxaca

Familias oaxaqueñas reciben al menos un apoyo del bienestar

Sheinbaum destacó que en Oaxaca todas las familias reciben al menos un apoyo social, lo que significa que hay un millón 474 mil 296 de beneficiarios y una inversión de 37 mil 667 millones de pesos, distribuidos de la siguiente manera:

460 mil 526 reciben Pensión para Adultos

55 mil 728 de Personas con Discapacidad

8 mil 864 de Jóvenes Construyendo el Futuro

34 mil 631 de Jóvenes Escribiendo el Futuro

138 mil 82 de Becas Benito Juárez

251 mil 235 de Becas para educación básica

239 mil 418 de Producción para el Bienestar

198 mil 749 de Fertilizantes Gratuitos

33 mil de Sembrando Vida

185 mil de Leche para el Bienestar

7 mil 262 escuelas del nivel básico y 470 preparatorias de La Escuela es Nuestra

96 mil son beneficiarias de Pensión Mujeres Bienestar

Además, con la reforma al artículo 2 Constitucional se garantiza que las comunidades indígenas y afromexicanas reciban recursos económicos directamente del FAISPIAM.

Claudia Sheinbaum da su rendición de cuentas en Oaxaca (Cortesía)

Oaxaca presenta un avance significativo en infraestructura

Durante el informe, se dio a conocer que en el 2025 se inauguraron el Hospital General de Tuxtepec, el Hospital de la Mujer y la Niñez Oaxaqueña, el CESSA de Santiago Astata y el Centro de Salud de Mitla. Al mismo tiempo, avanzan proyectos estratégicos como el Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, la modernización del Puerto de Salina Cruz y el Aeropuerto Internacional de Puerto Escondido.

Asimismo, se construirán la Presa Margarita Maza, distritos de riego, una Planta de Reciclaje de Basura y más de 80 mil viviendas para familias de escasos recursos.

Claudia Sheinbaum da su rendición de cuentas en Oaxaca (Cortesía)

Con estos resultados, obras y programas sociales, el gobierno de Salomón Jara Cruz en Oaxaca se consolida como un ejemplo de la Cuarta Transformación y del humanismo mexicano que impulsa un desarrollo con justicia social, equidad e inclusión.