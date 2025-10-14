La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reconoció la rápida respuesta del gobernador de San Luis Potosí, ante la contingencia por lluvias que ha afectado a diversas regiones del país.

Durante su conferencia mañanera, Sheinbaum destacó que Ricardo Gallardo ya entregó apoyos directos a las familias afectadas y que se realizan censos de vivienda y evaluación de daños con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Claudia Sheinbaum destaca el avance en apoyo a familias

El gobierno potosino ha entregado más de 35 mil apoyos alimentarios y comenzará con la distribución de los primeros cinco mil paquetes de enseres domésticos.

Además, se realizan acciones de limpieza, desinfección y atención médica, y se prepara la entrega de apoyos económicos de hasta 20 mil pesos para los hogares más afectados.

La presidenta subrayó que los censos de daños avanzan dentro del operativo nacional de emergencia, donde gobernadores y presidentes municipales trabajan de forma permanente con sus equipos.

Estas acciones forman parte de una inversión estatal de 100 millones de pesos, en coordinación con la Sedena, la Marina, Protección Civil, la Guardia Civil Estatal y los ayuntamientos.

Finalmente, la presidenta de México calificó como “ruin” y carente de empatía intentar buscar culpables en medio de una situación de emergencia, e hizo un llamado a la solidaridad con las comunidades afectadas.