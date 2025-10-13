El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, rindió un informe sobre los daños ocasionados por las lluvias en la Huasteca a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, mediante un enlace directo durante la conferencia mañanera.

Informe de Ricardo Gallardo sobre las afectaciones en la Huasteca

Desde el municipio de Axtla de Terrazas, el mandatario estatal detalló las acciones de apoyo y los operativos de rescate implementados para atender a la población afectada.

Gallardo Cardona destacó que no se registran defunciones ni personas desaparecidas, y que 1,600 personas fueron evacuadas hacia los 32 albergues habilitados en los 12 municipios con afectaciones.

Aunque no se reportaron daños en carreteras federales, el gobernador informó sobre 13 derrumbes en caminos estatales, los cuales ya fueron atendidos por las brigadas de apoyo. Agregó que durante el día se trabajará para restablecer el acceso a cuatro comunidades que permanecen incomunicadas.

Ricardo Gallardo rinde informe a Claudia Sheinbaum sobre operativos de apoyo en la Huasteca. (Cortesía)

Gallardo Cardona estimó daños en aproximadamente 5 mil viviendas, por lo que anunció un censo casa por casa en los municipios afectados, con el fin de identificar daños. Hasta el momento, se han distribuido 32 mil víveres y paquetes alimentarios, 11 mil kits de limpieza y desinfección, además de 425 atenciones médicas, todas sin gravedad.

Coordinación con fuerzas federales

El gobernador informó el despliegue de 1,400 elementos de la Sedena, Marina, Guardia Nacional, Guardia Estatal y Protección Civil, tanto estatal como municipal, quienes trabajan en labores de rescate y apoyo a las familias damnificadas.

Asimismo, señaló que la atención continuará en los municipios de San Vicente, Tamazunchale y Matlapa, donde se concentran los mayores daños.

Finalmente, Ricardo Gallardo agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum por el respaldo brindado a través de las fuerzas federales y reiteró el compromiso del Gobierno de San Luis Potosí de mantener la atención constante a las comunidades afectadas.