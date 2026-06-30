La empresa mexicana de alimentos CIMA, puso en marcha la Etapa 3 de su centro de producción en Aguascalientes, con la que multiplicó por más de cuatro su volumen de producción en el último periodo e incorporará, a partir de julio, una tercera línea de empaque.

Teddy Martínez destaca crecimiento de CIMA en Aguascalientes

La compañía informó que su planta alcanzó la cifra de dos millones de paquetes alimenticios, lo que representó un incremento superior al 300 por ciento respecto al año anterior, con lo que se posiciona como un actor clave en el abastecimiento de programas de apoyo social.

Este crecimiento y la consolidación de nuestra infraestructura en Aguascalientes no son solo cifras de negocio, sino el reflejo de nuestro compromiso con el desarrollo regional. Para nosotros, expandir capacidades significa poder llegar a más familias y con mejor calidad. Teddy Martínez, director general de CIMA

Añadió que cada inversión en tecnología se traduce en un impacto positivo tangible y en más apoyo que alcanza a quien lo necesita en las comunidades donde la empresa opera.

CIMA proyecta empacar casi 10 mil toneladas de alimentos en 2026

De acuerdo con la firma, el brazo operativo de granos de la planta proyecta empacar nueve mil 700 toneladas de alimentos básicos durante 2026, entre ellos arroz, frijol negro, frijol pinto, lenteja y garbanzo. El procesamiento interno y la importación estratégica por origen de estos insumos permiten abaratar el costo por kilo y liberar presupuesto para incrementar el volumen de ayuda entregada.

En materia tecnológica, CIMA opera envasadoras automatizadas capaces de sellar 60 bolsas por minuto cada una, con una capacidad máxima de hasta 100 toneladas diarias en jornadas de 24 horas. La incorporación de la tercera envasadora potenciará la velocidad de respuesta ante la demanda logística.

La infraestructura se complementa con un centro de almacenamiento y un sistema de flujo de rampas divididas de manera simétrica para la descarga de insumos y la carga de producto terminado, lo que garantiza que las operaciones de entrada y salida no se obstruyan entre sí.

Para el cierre de 2026, la meta de CIMA apunta a consolidar su base operativa mediante un crecimiento sostenido de doble dígito, con lo que busca reafirmar su competitividad en el sector de la distribución masiva y la gestión social.