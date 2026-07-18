El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que, hasta las 17:00 horas de este viernes 17 de julio, se han registrado 137 réplicas del sismo de magnitud 7.4 ocurrido frente a las costas Chiapas.

De acuerdo con la información, la réplica de mayor intensidad del sismo en Chiapas alcanzó una magnitud de 6.5. Autoridades no han reportado víctimas fatales ni daños estructurales graves en la entidad.

SNN reporta 137 réplicas tras el sismo en Chiapas y la más fuerte alcanzó magnitud 6.5

Un sismo de magnitud 7.4 sacudió Chiapas la mañana del 17 de julio de 2026, con epicentro a 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo y Huixtla, según el Servicio Sismológico Nacional.

SSN reporta 39 réplicas tras sismo de magnitud 7.4 en Chiapas (SSN )

Tras el sismo en Chiapas se activaron los protocolos de Protección Civil, así como el monitoreo al sur y sureste del país. Antes de las 9:00 de la mañana, ya se habían registrado al menos 39 réplicas.

El SSN actualizó el número de réplicas a 137, siendo la más fuerte de magnitud 6.5. Estos movimientos serían parte del proceso de reajuste de la corteza terrestre después de un sismo como el de Chiapas.

Van 137 réplicas tras el sismo en Chiapas; la más fuerte fue de magnitud 6.5 (Captura de pantalla)

Cabe mencionar que, dada la dimensión del sismo de este viernes 17 de julio, la Secretaría de Marina recomendó no acercarse a las playas de Chiapas en las seis horas subsecuentes por riesgo de tsunami.