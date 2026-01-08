Una niña de 10 años de edad se encuentra en terapia intensiva en el Hospital de las Culturas de San Cristóbal de las Casas luego de haber dado a luz en el estado de Chiapas.

Los reportes señalan que la niña de 10 años de edad presentó graves lesiones en tejidos internos tras el parto, pues su cuerpo no tenía el desarrollo físico necesario para dar a luz.

Conmoción en Chiapas: niña de 10 años dio a luz y su salud es grave (Cortesía)

Parto de niña de 10 años causó conmoción en Chiapas; su salud es grave

De acuerdo con la información, una niña de 10 años de edad, identificada como Deysi, se presentó en el Hospital de la Mujer, pero fue remitida al Hospital de las Culturas por la gravedad del parto.

Dado que la menor no tenía el desarrollo físico para dar a luz, tras el parto se reportaron daños severos como aplastamiento de la vejiga y la uretra y lesiones en otros tejidos internos.

Pese a las complicaciones, el recién nacido sobrevivió al parto, pero hasta el momento no se ha dado a conocer su estado de salud; la niña de 10 años se encuentra en terapia intensiva.

Este hecho ha causado gran conmoción en Chiapas y ha movilizado a las autoridades locales, quienes investigan en qué condiciones se dio el embarazo de esta niña de tan solo 10 años de edad.

El Ministerio Público de Chiapas ya estaría investigando el hecho para determinar si la niña fue víctima de violación, agresión o amenazas, aunque fuentes indican que llegó al hospital con un hombre mayor de edad, que sería su “esposo”.