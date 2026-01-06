Olaf Gómez Hernández es un abogado mexicano con formación jurídica avanzada y una carrera profesional desarrollada dentro del sistema judicial en Chiapas. Si quieres conocer todo acerca de su trayectoria, continúa leyendo.

¿Quién es Olaf Gómez Hernández?

Olaf Gómez Hernández es un abogado y funcionario público mexicano que se desempeñó como Fiscal General de Chiapas, cargo en el que encabezó la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas y dirigió la procuración de justicia. En el 2020 fue nombrado como fiscal general por el Congreso de Chiapas. Sin embargo, en noviembre del 2024 presentó su renuncia como fiscal general.

¿Qué edad tiene Olaf Gómez Hernández?

De acuerdo con una publicación donde felicitan a Olaf Gómez, su cumpleaños es el 9 de enero; sin embargo, no se conoce la fecha exacta de nacimiento, por lo que se desconoce su edad.

¿Olaf Gómez Hernández tiene esposa?

No se cuenta con información pública sobre la situación sentimental de Gómez Hernández, por lo que no se conoce si tiene esposa o no.

¿Qué signo zodiacal es Olaf Gómez Hernández?

Al haber nacido el 9 de enero, Olaf Gómez Hernández es Capricornio, signo de Tierra que es reconocido por ser ambicioso, disciplinado y práctico.

¿Olaf Gómez Hernández tiene hijos?

No hay información disponible sobre si Olaf Gómez tiene hijos, pues su vida pública se centra en su trayectoria como funcionario en el país.

¿Qué estudió Olaf Gómez Hernández?

De acuerdo con documentos oficiales relacionados con su trayectoria, Olaf Gómez Hernández es abogado, con estudios en derecho y especialización en justicia, con estudios en:

Licenciatura en Ciencias Jurídicas

Maestría en Impartición de Justicia

Doctorado en Derecho Público

¿En qué ha trabajado Olaf Gómez Hernández?

Antes de asumir la titularidad de la Fiscalía General de Chiapas, Olaf Gómez se desempeñó en diversos cargos vinculados a la función pública jurídica como: