Benjamín López, creador de contenido del estado de Chiapas, fue arrestado por habitantes de la comunidad de Nuevo San Juan Chamula tras difundir una imagen editada con inteligencia artificial del centro turístico Sak’ Chen.

La imagen, la cual fue generada como un meme, mostraba a Benjamín López cruzando un puente colgante en el río de Sak’ Chen, mientras era “perseguido” por tres cocodrilos.

Pero, ¿quién es Benjamín López? Esto sabemos del influencer chiapaneco, sancionado por la difusión de un imagen hecha con IA.

Benjamín López, creador de contenido arrestado en Chiapas (Benjamín López / FB)

¿Quién es Benjamín López? Creador de contenido arrestado en Chiapas

Benjamín López es un influencer del estado de Chiapas, originario de la comunidad de Nuevo San Juan Chamula.

Es conocido entre los locales por difundir contenido relacionado a la comunidad pero con un toque de humor. Esto principalmente en redes sociales como Faceboook, en donde acumula más de 22 mil seguidores.

¿Qué edad tiene Benjamín López?

Se desconoce la edad exacta de Benjamín López. Sin embargo, de acuerdo con publicaciones de redes sociales, tiene aproximadamente 35 años de edad.

¿Quién es la esposa de Benjamín López?

De acuerdo con sus redes sociales, Benjamín López no tiene esposa.

Benjamín López, creador de contenido arrestado en Chiapas (Benjamín López / FB)

¿Qué signo zodiacal es Benjamín López?

Al no conocer su fecha de nacimiento exacta, no es posible determinar cuál es su signo zodiacal.

Detienen a influencer por imagen generada con IA en centro turístico de Chiapas (Benjamín López / FB)

¿Cuántos hijos tiene Benjamín López?

Información de sus redes sociales muestra que Benjamín López no tiene hijos.

¿Qué estudió Benjamín López?

Se desconoce cuál es el último grado de estudios con el que cuenta Benjamín López.

¿En qué ha trabajado Benjamín López?

Benjamín López se dedica a la creación de contenido enfocada en mostrar diversos rincones del estado de Chiapas pero con un toque de humor.

Esto lo llevó a publicar la imagen con inteligencia artificial por lo que llamó la atención de sus seguidores, la cual simulaba que era perseguido por cocodrilos en el centro turístico de Sak’ Chen.

Detienen a influencer por imagen generada con IA en centro turístico de Chiapas (Benjamín López / FB)

Benjamín López, creador de contenido en Chiapas, fue arrestado y multado por “afectar la imagen” de su comunidad con imagen con IA

En redes sociales, se dio a conocer el caso del influencer Benjamín López, quien fue arrestado y multado tras difundir una imagen hecha con inteligencia artificial.

De acuerdo con el propio creador de contenido, integrantes de la comunidad de Nuevo San Juan Chamula lo acusaron de “afectar la imagen” de la localidad con su imagen, pues consideraron que esta podía generar alarma entre la población.

Puntualmente, fue detenido y hecho acreedor a una sanción de nueve horas de cárcel, así como de una multa de 5 mil pesos.

En su cuenta de Facebook, Benjamín López se disculpó por la difusión del meme, señalando que el castigo fue hecho con base en las nomas de la comunidad, por lo que llamó a dejar cualquier polémica de lado.