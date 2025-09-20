Debido a las intensas lluvias de las últimas horas en Chiapas, se reportan diversas afectaciones en la entidad, entre ellas, un puente colapsado por el que la zona costera quedó aislada.

De acuerdo con la información, las precipitaciones de 75 a 150 mm ocurridas la noche del viernes 19 de septiembre, provocaron el hundimiento de la carretera costera en el inicio del puente Pacayal.

Sin embargo, la mayor afectación que han dejado las lluvias, se trata de un puente colapsado en Chiapas por el que se reporta que la zona costera de la entidad quedó aislada.

Intensas lluvias dejaron un puente colapsado en Chiapas

Durante la tarde y la noche del viernes 20 de septiembre, se registraron intensas lluvias puntuales de 75 a 150 mm en las zonas norte, este y sur del estado de Chiapas.

Derivado de las fuertes precipitaciones, autoridades reportan que se registraron inundaciones en Tapachula, Suchiate y La Concordia, donde diversas viviendas resultaron afectadas y ya fueron desalojadas.

No obstante, los daños de mayor magnitud dejados por las lluvias fueron los de un puente colapsado, sobre el que se ha detallado, se trata del puente vehicular Tablazón I.

Reportan colapso de puente en Chiapas.



El gobernador Eduardo Ramírez informó que derivado de las afectaciones en Mapastepec, Protección Civil ya trabaja de manera inmediata en la atención de las zonas afectadas.

La información que se ha emitido refiere que el puente colapsado se derrumbó en el tramo carretero Mapastepec-Acapetahua, a la altura de la comunidad de Ulapa, en el municipio de Mapastepec.

Por el colapso de la estructura, sobre la cual se asegura, circulaban diversas unidades en el preciso momento del incidente, un automóvil se volcó en el mismo lugar de los hechos.

Puente colapsado en Chiapas dejó aislada a la zona costera

El puente colapsado en Chiapas dejó aislada a la zona costera de la entidad, afectando el tránsito entre comunidades rurales, bloqueando el paso de vehículos, y complicando el traslado de víveres y atención médica,

Por lo ocurrido, autoridades estatales desplegaron maquinaria pesada en puntos críticos, donde iniciaron trabajos de evaluación estructural y habilitaron rutas alternas para intentar reconectar la zona costera tras el colapso del puente.

Protección Civil activó protocolos de emergencia que incluyen el envió de brigadas a comunidades aisladas y coordina trabajos con municipios afectados para garantizar acceso básico en la zona costera de Chiapas por el puente colapsado.

La Secretaría de Infraestructura confirmó daños severos, por lo que ya se trabaja en un plan de reconstrucción urgente en el que se prioriza la reapertura parcial de caminos que rodean el puente colapsado en la zona costera de Chiapas.

Elementos del Ejército apoyan en tareas logísticas, debido a que se reporta que trasladan insumos por vía terrestre y aérea, y mantienen presencia en puntos vulnerables de la zona costera afectada por el puente colapsado en Chiapas.

En tanto, el gobierno estatal pidió apoyo federal, pues solicitó recursos extraordinarios y anunció que mantendrá operativos permanentes en la zona costera de Chiapas mientras se restablece la conexión tras el puente colapsado.