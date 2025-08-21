El gobierno de Guatemala informó que aceptó albergar a refugiados de México, procedentes del estado de Chiapas, que estarían huyendo de la violencia que azota a la entidad.

De acuerdo con el Instituto de Migración de Guatemala, se trata de 161 personas de Chiapas que recibieron el estatus de Permanencia por Razones Humanitarias.

Señalaron que se trata de varias familias que habrían sido desplazadas de sus hogares, debido a problemas entre grupos del crimen organizado en diversas comunidades de Chiapas.

El Instituto de Migración de Guatemala confirmó que otorgó la Permanencia por Razones Humanitarias a 161 personas originarias de Chiapas, México, que huyen de la violencia y el reclutamiento forzado por integrantes del crimen organizado.

Según especificaron las autoridades guatemaltecas, se trata de 39 familias en total, cuyos integrantes en total son:

52 mujeres

40 hombres

38 niñas

31 niños

Puntualizaron que entre los refugiados se encuentran personas de la tercera edad, además de que las familias indicaron a su ingreso a Guatemala ser originarias de comunidades como

Santa Teresa

Paso hondo

Sabinalito

20 de mayo

Jocote

Frontera Comalapa

De momento los 161 mexicanos se encuentran en un albergue ubicado en la localidad de Guailá, la cual se encuentra resguardada por elementos de la Policía Nacional Civil, así como del propio Ejército de Guatemala.

Se espera que las familias chiapanecas permanezcan en esta zona, en tanto logran encontrar algún hogar temporal o si es que algunos de ellos cuentan con familiares en Guatemala.

Frontera entre México y Guatemala (DAMIÁN SÁNCHEZ/CUARTOSCURO)

Guatemala alberga refugiados de México: Situación no es desconocida para ambos países

El gobierno de Guatemala manifestó que se trata de una situación similar a la que vivió en 2024, cuando cerca de 600 personas originarias de Chiapas huyeron a este país por la violencia en sus comunidades.

En dicha ocasión manifestaron que sus hogares fueron tomados por el crimen organizado, por lo que tomaron la decisión de huir a Guatemala.

Pese a esto, el Instituto de Migración de Guatemala señaló que la gran mayoría retornó a México en meses siguientes, aunque algunas familias decidieron permanecer en dicho país.

De momento se desconoce si las 161 personas solicitaran quedarse de manera permanente en Guatemala, en tanto permanecerán con permisos en este país.