La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, arribó hoy viernes 15 de agosto a Petén, Guatemala, donde sostendrá una reunión bilateral con su homólogo Bernardo Arévalo.

Alrededor de las 09:50 de la mañana, Claudia Sheinbaum fue recibida por el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez Alvarado.

Claudia Sheinbaum es recibida en Guatemala para reunión con Bernardo Arévalo (Especial)

La mandataria se trasladó por primera vez al país centroamericano como jefa del Estado mexicano en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana.

Se trata del cuarto viaje de Sheinbaum fuera de México tras asistir a la Cumbre de Líderes del G20 en Brasil; a la cumbre de la CELAC, en Honduras, y a la cumbre del G7, en Canadá.

Claudia Sheinbaum ya fue recibida por Bernardo Arévalo en Guatemala

A través de su cuenta de X, la presidenta Claudia Sheinbaum agradeció el recibimiento del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, en la ciudad de Petén.

En su mensaje, Sheinbaum indicó que encuentros como el de este viernes fortalecen la fraternidad y la prosperidad compartida.

“Agradecemos el recibimiento del presidente @BArevalodeLeon a Petén, Guatemala. Fortalecemos la fraternidad y la prosperidad compartida”, expresó la mandataria en sus cuentas de redes sociales.

La presidenta llegó al país centroamericano en la rampa militar del Comando Aéreo del Norte, donde se llevaron a cabo los honores militares para recibirla.

Después, Sheinbaum se trasladó en vehículo al Hotel Villa Maya en el municipio de Flores, en el departamento de Petén, donde se encontró con el presidente guatemalteco.

Claudia Sheinbaum es recibida por el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo (Especial)

¿De qué temas hablará Claudia Sheinbaum con Bernardo Arévalo en Guatemala?

En conferencia mañanera de este viernes 15 de agosto, Claudia Sheinbaum adelantó que entre los temas a tratar con Bernardo Arévalo están seguridad fronteriza, migración y cooperación para el desarrollo.

Además, Sheinbaum y Arévalo platicarían de trenes, del sector energético y de la creación de un polo del bienestar en la frontera de Chiapas y Guatemala.

Al término de la reunión bilateral, los mandatarios dirigirán un mensaje para los medios de comunicación.

Enseguida, los mandatarios se trasladarán a Calakmul, Campeche, donde sostendrán una reunión trilateral con John Briceño, primer ministro de Belice.

Se prevé que Sheinbaum aborde con el mandatario beliceño temas sobre proyectos de interconexión con el Tren Maya, seguridad, así como asuntos alimentarios y ambientales.