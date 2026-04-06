Luto en la comunidad de Huajuapan de León, en Oaxaca. Beni, la perrita que ayudaba a limpiar la presa, murió.

El pasado 3 de abril, Beni no se presentó en la presa como lo hacía todas las mañanas; debido a que muchas personas faltaron con motivo de las festividades por Semana Santa, creyeron que la perrita se había tomado un descanso.

La preocupación llegó el Sábado de Gloria, cuando sus dueños comenzaron a preguntar por ella ya que tampoco llegó a su hogar. Fue el domingo cuando se descubrió lo peor.

La dueña de Beni la encontró muerta, posiblemente por envenenamiento, dijo la propia a medios locales.

“Murió Beni, la encontramos muerta. Creo que la envenenaron” Dueña de Beni

Muere Beni, perrita que ayudaba a limpiar presa de Oaxaca (@ElUniversalOax / X)

Se investiga la muerte de Beni, perrita que ayudaba a limpiar presa en Oaxaca

Beni era muy querida en el municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León, ubicado en la Región Mixteca, al noroeste de Oaxaca.

Por lo que una vez que se hizo pública la muerte de Beni, el Presidente Municipal, Luis de León, solicitó a la Dirección y Regiduría de Salud del Ayuntamiento investigar la causa de muerte del animal.

Así como pidió apoyo para que los dueños pudieran realizar la denuncia correspondiente y enseguida se iniciara una investigación a fin de esclarecer hechos y fincar responsabilidades.

“Lamentable noticia el fallecimiento de quien se unió desde la nobleza de su instinto a nuestra lucha, por lo que he solicitado a la Dirección y Regiduría de Salud para que, a través del departamento de animales de compañía del Ayuntamiento, se investigue y se apoye a los dueños de la perrita para interponer la denuncia correspondiente, si así lo deciden, logrando castigo a quien resulte responsable por el envenenamiento” Luis de León. Presidente Municipal

¿Quién fue la perrita Beni?

Alfonso y Graciela rescataron a Beni cuando apenas era una cachorra criolla. La encontraron a la orilla de la presa Yosocuta de Huajuapan de León, donde había sido abandonada.

Con el paso de tiempo, Beni desarrolló una habilidad fuera de lo común, la cual muchos interpretaron como agradecimiento a sus dueños y a las personas que le compartieron cariño.

Aprendió a sacar la lechuguilla con su hocico, lo hacía todas las mañanas. Con sus patas nadaba hasta donde la gente no lograba entrar para posteriormente sacar la yerba, facilitándole el trabajo al equipo de limpieza.

Además de trabajar, aprovechaba sus ratos libres para juguetear con los voluntarios.

Inevitablemente, Beni se convirtió en símbolo de amor incondicional y de lucha ambiental, por lo que hoy su ausencia la resienten los pobladores de Huajuapan de León.