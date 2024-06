En el contexto de violencia en Chiapas, fue difundida una “invitación” de parte de grupos armados en Tila para sumar a jóvenes mayores de 18 años como sicarios del Barrio Santa Lucía.

El domingo 9 de junio se llevó cabo un operativo en conjunto en Tila entre la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas y la Fiscalía de Justicia Indígena, gracias al cual se realizó el rescate de 4 mil 187 personas, quienes permanecían escondidas en sus propias casas debido a una jornada de violencia.

Posteriormente, el mismo día, la Fiscalía de Chiapas detuvo a 6 personas por su probable participación en los delitos de Resistencia de Particulares y Portación de Arma de Fuego Sin Licencia, quienes responden a los siguientes nombres:

En el contexto actual de Chiapas, fue difundida una supuesta invitación de grupos armados dirigida a los jóvenes de Tila, en la cual se les amenaza para sumar se a la organización criminal del Barrio Santa Lucía, según se indica en el documento.

Este fue el documento revelado por el periodista Pascal Beltrán del Río:

La invitación va directamente a los jóvenes de 18 años, de no ser partícipes se tomarán medidas correspondientes”

Cabe destacar que la jornada de violencia en Chiapas implicó la participación de las siguientes instancias:

Éste es el volante que deja debajo de la puerta de las viviendas el grupo armado que opera en Tila, Chiapas (“Los Autónomos”), que amenaza con represalias en caso de no acceder al reclutamiento. Imagen compartida por una persona desplazada con quien conversé hoy en @Imagen_Mx pic.twitter.com/UTcJXJnam5

La jornada de violencia en Chiapas generó una respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien lamentó los hechos en Tila y aseguró los hechos responden a “una confrontación entre el mismo pueblo”.

“Esto que está sucediendo en Tila es muy lamentable porque no es la lucha contra el aparato del Estado opresor, o represor, o la lucha contra un cacicazgo. No, es una confrontación entre el mismo pueblo porque no se ha podido armonizar, buscar la unidad”

AMLO